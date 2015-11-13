İstanbul Anadolu Yakası'ndaki 11 ilçede elektrik kesintisi

İstanbul Anadolu Yakası'nda Adalar, Maltepe, Ümraniye, Kadıköy, Pendik, Tuzla, Beykoz, Şile, Üsküdar, Ataşehir ve Çekmeköy ilçelerinin bazı mahallelerinde yarın elektrik kesintisi yapılacak.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ açıklamasına göre kesinti yaşanacak yerlerin listesi şöyle:

Adalar'da 09.00-13.00 saatleri arasında Kınalıada Mahallesi Sahilhaneler, Akasya ve Narçiçeği Sokağı,

Maltepe'de 09.00-18.00'de Altayçeşme Mahallesi Tunç, Hazar, Öğretir, Uçar, Kuleli Köşk, Sabır Çıkmazı sokakları, 08.00-18.00'de Başıbüyük Mahallesi Büyükbakkalköy Yolu Sokağı

Ümraniye'de 13.00-16.00'da Elmalıkent Mahallesi Adem Yavuz ve Fatih Sultan Mehmet Sokağı

Kadıköy'de saat 09.00-15.00 arasında Sahrayı Cedit Mahallesi İnönü, Fahrettin Kerim Gökay Sokak, 09.00-20.00'de Göztepe Mahallesi Ömer Paşa, Rıdvan Paşa, Dr.Rıfat Paşa, Erenköy ile Turkuaz Sokak, Pendik'te 14.00-18.00'te Kavakpınar Mahallesi Dernek, Ramiz, Mülayim Çıkmazı, Yadeller ve Sonsuz sokakları, Tuzla'da 09.00-13.00 arasında Postane Mahallesi İbrahim Korkmaz, Şahin, Haşmet, Simge, Erener, Serçe, Hacılar, Gülnar, Sümer ve Emin Bey sokakları

Beykoz'da 08.30-17.00 arasında Görele Mahallesi Menteşe, Fatih Sultan Mehmet ve Külliye sokakları,

Şile'de 09.00-15.00'te Doğancılı Mahallesi Doğancılı Sokak,

Üsküdar'da 09.00-14.00'de Bahçelievler Mahallesi Sefa, Güneşli, Trafo ve Goncalar sokakları

Ataşehir'de saat 14.00-18.00'de Ferhatpaşa Mahallesi 87. ve Selçuklular Sokak, 09.00-14.00'te Ferhatpaşa Mahallesi 51., 77., 75., 73., 71., Akdal, Çarşı, Samandıra ve Seyitnizam sokakları,

Çekmeköy'de 13.00-15.30 arasında Aydınlar Mahallesi Kenan, Ahlat, Aksa, Gökçek, Ahududu ile Fatih Sultan Mehmet sokakları