İstanbul-Anadolu bağlantısı kesiliyor

T24 - TCDD’nin Ankara ile İstanbul arasındaki Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi için Gebze-İzmit arasında yapacağı çalışma programı belli oldu.



Demiryolu hattı burada önce 1- 31 Ocak tarihleri arasında 10.00- 15.00 saatleri arasında kapanacak. Yük ve yolcu trenleri bu saatler dışında sefer yapabilecek. 31 Ocak’tan itibaren demiryolu tamamen ulaşıma kapatılarak 2013 sonuna kadar 24 ay sürecek çalışma nedeniyle başka alternatif olmadığından İstanbul’un Anadolu ile demiryolu bağlantısı tamamen kesilecek.



İstanbul’u Anadolu’ya bağlayan köprü konumunda olması nedeniyle Kocaeli’nin yanı sıra Sakarya’dan da her gün birlerce kişi ile üniversite öğrencilerinin, Sakarya, Kocaeli, İstanbul üçgeninde iş ve okullarına gidip geldiği tren seferlerinin, YHT Projesi çalışması nedeniyle duracağına ilişkin ilk ayrıntılı ve resmi açıklama yapıldı.

100 yıldır ilk kez kapanacak



TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman’ın da katılımıyla İstanbul’da yapılan, İstanbul, Kocaeli, Sakarya valilikleri ve Büyükşehir Belediyleri temsilcilerinin katıldığı toplantıda, 100 yılı aşkın süreden bu yana büyük kazaların dışında ulaşıma kapanmayan demiryolu hattının ilk kez bu kadar uzun süreli kapatılması kararlaştırıldı. İlgili Valilik ve Belediye Başkanlıklarına da resmi birer yazı ile bildirilen kararla ilgili açıklama yapan Kocaeli Valisi Ercan Topacak, TCDD’nin YHT Projesi çalışmalarının 1 Ocak tarihiyle başlayacağını belirterek şunları söyledi:



"1 Ocak 2012 tarihinden itibaren İzmit Köseköy ve Gebze arasındaki seferlerde önce bazı sınırlamalar, daha sonra da tamamen durması söz konusu olacak. Özellikle 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren 1 aylık dönem içerisinde 10.00-15.00 saatleri arasında gündüz seferleri, yolcu ve yük taşımaları durdurulacak. Demiryolu bu saatler dışında açık olacak. Şubat ayı itibariyle demiryolu ulaşımı tamamen kapatılacak. YHT’nin altyapısını oluşturmak için çalışmalara başlanacak. Bu çerçevede vatandaşlarımızın, özellikle İstanbul, Gebze istikametine gidip gelenler bu tarihlerden itibaren bu tren seferlerinden yararlanamayacak."



Kocaeli Valisi Ercan Topaca, demiryolunun ulaşıma kapanmasıyla Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze İzmit arasına ek otobüs seferleri koyacağını bildirirken, trenle işlerine veya okullarına gidip gelenlerin bu durumu dikkate alarak hereket etmelerini istedi. Vali Topaca, "Vatandaşlarımızın 1 Ocak’tan itibaren 10.00-15.00 saatleri arasında 1 ay süreyle tren seferlerinin olmayacağını bilmesi ve ona göre kendi plan programlarını bilip ulaşım imkanlarını araştırması gerekiyor. Şubat ayı itibariyle de tamamen tren seferleri kalktığı zaman karayolu ile bu ulaşım ihtiyacını gidermesi gerekecektir" diyerek demiryolu hattının 2013 yılı sonuna kadar kapalı kalacağını tekrarladı.



Tren seferlerinin durdurulmasıyla ilgili daha önceden duyumlar aldıklarını, ancak ayrıntılı açıklama yapılmadığını belirten birçok kişi, son açıklama ile şaşırdı. Özel sektörde çalışan ve trenle gidip gelen Hüseyin Keskin, "En büyük eksiklik iletişim eksikliği aslında. Duracak mı ve ne zamana kadar duracak bununla ilgili TCDD’nin biran evvel bu konuyla ilgili açıklama yaparak vatandaşı bilgilendirmesi lazım. Malesef herkes birşey söylüyor. 1 Ocak veya Şubat sonu deniliyor. Ama bu konuda ne olacağını bilmiyoruz. Tamamen kesilmeyeceği ve günde 4 tren olacağı da söyleniyor. Bu şekilde devam ederse çok iyi ama tamamen tren seferlerini keserlerse ciddi sorun olacak" dedi.



Eskişehir’deki Anadolu Üniversitesi öğrencisi Numan Topal, ise tren seferlerinin durmasıyla birçok öğrencinin mağdur olacağını belirterek, YHT projesinin 2012 yılında bitmesinin planlandığını ancak, şu anda 3 yıl sarkacağının söylendiğini anlatırken, "Ne zaman olacağı hakkında da bir açıklama yok. Bir çok insan mağdur olacak. Tren durunca otobüse yöneleceğiz mecburen. Özellikle öğrencilere otobüs fiyatları da pahalı geleceği için zorlanacağız" dedi.

52 yıllık işletmeci



İzmit gar binasında çayocağı işleten İlknur Binbay ise, 52 yıldan bu yana burada esnaflık yaptığını belirterek, "Çeşitli söylentiler var. Bizim gibi binlerce insan mağdur durumda. Kesinlikle tren seferlerinin durdurulmasından yana değilim" diye konuştu.



Genellikle tren yolculuğunu tercih eden Nur Berdan ise şunları söyledi:



"Binlerce öğrenci ve işçi trene biniyor. Bir şekilde sabah veya akşam da olsa tren koyulması gerekir. Öğrenci ve işçiler mağdur edilmemeli. Hızlı tren hattının da yapılması için bir şekilde de durması gerekir ama bu insanları mağdur etmeden yapılmalı."