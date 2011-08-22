İstanbul Akvaryum'un Müdürü: Teyzeler balıklara kek-kurabiye yapıp getiriyor

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'Vatozların kafasına pet şişeyle vuranlar oluyor'



Florya’da Başbakan Erdoğan tarafından açılan ve dünyanın en büyük tematik akvaryumu olan İstanbul Akvaryum’un Genel Müdürü Mehmet Sami Milli, akvuryumla ilgili bilinmeyenleri anlattı.2.5 aylık sürede toplam 300 bin kişinin akvaryumu ziyaret ettiğini söyleyen Milli, hedeflerinin yıl sonunda 2.5 milyon ziyaretçi olduğunu söyledi.İlk haftada yaşanan izdiham sırasında enteresan olaylar yaşadıklarını da anlatan Milli, şöyle devam etti:“Mesela, ’Yağmur ormanlarında neden yağmur yağdırıyorsunuz?’ gibi bir şikayet geldi. ’Yağmur ormanları çok sıcak, lütfen klima taktırılsın’ da ayrı bir istek. Açık tanklarda, vatozların kafasına pet şişeyle vuranlar oluyor. Bazıları, dünyanın en büyük kemirgeni Kapibara’nın yalnızlığına dertlenip ona eş getirmemizi öneriyor. Kimileri ona hareket etmesi için bozuk para atıyor. Bazı balıklar sadece sebzeyle besleniyor. Bu durumu gören teyzeler görevlilerin yanına gidip, ’Ama o doymaz ki’ diyor. Bazı teyzeler, balıklar için evinde kek - kurabiye yapıp getiriyor. Mesela ilk hafta bir teyze vardı. Yağmur ormanlarındaki bitkileri sökmüş, yanında getirdiği içi su dolu pet şişeye koymuş evine götürecek. Meğer köklendirip evinde büyütecekmiş! Gelen bitki nereden geliyor bir sor! Kosta Rika’daki yağmur ormanlarından!”