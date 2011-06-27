-İSTANBUL AKVARYUM'U 90 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ İSTANBUL (A.A) - 27.06.2011 - Dünyanın en büyük tematik akvaryumu olan ''İstanbul Akvaryum''u 3 günde 90 bin kişi ziyaret etti. Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Akvaryum'un ortak yatırımlarıyla Florya sahilinde inşa edilen akvaryum, 25 Haziran Cumartesi günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmış ve Erdoğan'ın isteğiyle halka 3 gün ücretsiz ziyaret imkanı sağlanmıştı. Ücretsiz ziyaretin gerçekleştiği 3 gün boyunca 90 bin kişi tarafından gezilen İstanbul Akvaryum'da, ziyaretçilerin ilgisini en çok köpek balığı, vatoz ve capybara çekti. İstanbul Akvaryum, 22 bin metrekare büyüklüğe, 6 bin 800 metreküp su kapasitesine, 1,2 kilometrelik gezi parkuruna sahip bulunuyor. Ayrıca akvaryumda, bin metrekare büyüklüğünde yağmur ormanı ve canlıların doğal ortamlarına en yakın koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için 15 bin metrekarelik bakım ve uyum ünitesi de yer alıyor. Yarından itibaren bir hafta süresince yüzde 50 indirimli gezilebilecek akvaryum, her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.