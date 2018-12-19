İSTANBUL -(AKTÜEL GÖRÜNTÜYLE) - ŞİŞLİ'DE GECEKONDUNUN ÇATISI UYUYAN AİLENİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

Şişli\'de yoğun yağış nedeniyle bir gecekondunun çatısı çöktü. O sırada odada uyudukları öğrenilen anne çocuğunu da alarak kendi imkanlarıyla molozların altından çıkarken, baba İbrahim Dinç çöken çatının altında mahsur kaldı. İbrahim Dinç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 08.00sıralarında İncirli Dede Caddesi üzerinde bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Aşırı yağış nedeniyle gecekondunun çatısı büyük bir gürültüyle çöktü. O sırada evde uyuyan İbrahim Dinç eşi, Vidan Dinç ve 3 aylık bebeği çöken çatının altında kaldı. Anne bebeğini de alarak kendi imkanlarıyla çöken çatının altından çıkarak, çevredekilerden yardım istedi.

ÇÖKEN ÇATININ ALTINDA KALAN BABA KURTARILMAYI BEKLEDİ

Çatının altında sıkışan baba İbrahim Dinç ise molozların altında kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri İbrahim Dinç’i sıkıştığı yerden çıkardı. Sedyeye konularak üzerine battaniye örtülen İbrahim Dinç için sağlık ekiplerinin gelmesi beklendi. İbrahim Dinç’in eniştesi Ali Davulcu ise, sedyenin başından bir an olsun ayrılmadı.

BEBEĞİNE SARILARAK AĞLADI

Enkazın altından kendi imkanlarıyla çıkan Vidan Dinç bebeğine sarılarak yaşadığı şokun etkisiyle uzun süre ağladı. Başından hafif yaralanan Vidan Dinç ve eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çatısı çöken bina ise şerit çekilerek koruma altına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Çöken gecekondu

-Çöken çatının altında kalan baba İbrahim Dinç

-Olaydan yaralı olarak kurtulan anne ve bebeği

-Yakınlarının çevreden yardım istemesi

-İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesi

-Yaralı babanın çatının altından kurtarılması

-Sedye ile kaldırıma yatırmaları

-Eniştesinin sedyenin başında yaralıyı yağmurdan korumaya çalışması

-Annenin bebeğine sarılarak ağlaması

-Ambulansların gelmesi

-Yaralı anne ve babanın ambulansa alınması

-Ambulansların olay yerinden ayrılması

-Genel ve detaylar

