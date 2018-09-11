İstanbul Aksaray'da yol çöktü!

İstanbul Aksaray'da Küçük Langa Caddesi Samatya yönünde yolda çökme meydana geldi. Yol Samatya yönünde tamamen trafiğe kapatıldı.

Olay, Fatih’in Aksaray Mahallesi’nde bulunan Küçük Langa Caddesi’nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

Caddede nedeni henüz kesin olarak bilinmemekle birlikte, iddiaya göre kanalizasyon borusunun patlaması sonucu çökme yaşanırken, çöken yolda dev bir çukur oluştu. O esnada cadde üzerinde seyir halinde bulunan iki TIR son anda durarak çukura düşmekten kurtuldu.

Geri geri manevra yapma şansı bulunmayan TIR'lar caddede mahsur kaldı.

Caddede mahsur kalan TIR’lardan birinin sürücüsü, Aksaray sokaklarındaki trafik yoğunluğu nedeniyle Küçük Langa Caddesi’ne ulaşmakta zorlandıklarını, caddeye geldiklerinde ise yolçökmesi nedeniyle mahsur kaldıklarını anlattı.

Yoldaki çökmenin kanalizasyon hattındaki patlama nedeniyle yaşandığını ifade eden sürücü, öğle saatlerinde başlayan çalışmaların gece 02.00-03.00’a kadar sürebileceğini öğrendiğini söyledi.