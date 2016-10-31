İstanbul Aile Mahkemesi'nden emsal karar: Fatura ödememek kadına ekonomik şiddet!

İstanbul Aile mahkemesi, kadının açtığı bir boşanma davasında ‘ekonomik şiddet’ kavramını kullanıp bunu ‘ağır kusur’ sayarak emsal niteliğinde bir karara imza attı. Elektrik, su ve doğalgazının kesilmesinin kocanın sorumsuz davranışları nedeniyle gerçekleştiğini belirten mahkeme, emsal karar vererek davalı koca M.A.’nın birlik görevini ihmal ettiğini belirtip ekonomik şiddet içeren ağır kusurlu davranışlı olduğuna hükmetti.

"Hiç çalışmadı"

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, aile mahkemesine başvuran E.A., eşi M.A.’yle 2003 yılında evlendiklerini ve 2 çocuklarının dünyaya geldiğini belirtti. M.A.’nın o günden beri hiç çalışmadığını, kendisine yüklenen sorumlulukları yerine getirmediğini öne süren E.A., kiranın ödenmemesi nedeniyle defalarca evlerini boşaltmak zorunda kaldıklarını, sürekli olarak elektrik, doğalgaz ve suyun kesildiğini anlattı. Bir süre sonra bu nedenlerle eşinden ayrı yaşamak zorunda kaldığını ve çareyi yakınlarının yanında sığınmakta bulduğunu belirten E.A., boşanmalarına karar verilmesini talep etti.

"Sorumsuz davrandı"

Ailenin yaşadığı evin elektrik, su ve doğalgazının kesilmesinin, ödenmeyen kiralar nedeniyle tahliye edilmesinin kocanın sorumsuz davranışları nedeniyle gerçekleştiğini belirten mahkeme, örnek teşkil edecek bir karar verdi. Mahkeme, davalı koca M.A.’nın birlik görevini ihmal ettiğini belirtip “ekonomik şiddet içeren ağır kusurlu davranışları sonucu evlilik birliğinin devamına imkân kalmayacak derecede temelinden sarsıldığına” karar vererek çifti boşadı.