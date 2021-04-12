İstanbul Aile Hekimliği Derneği: Günlük vakada üçüncü, aktif vakada yedinci sıradayız

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) tarafından düzenlenen, ''İSTAHED Aile Hekimliği Sempozyumu''nda konuşan Dernek Başkanı Dr. Kutbettin Demir, “Günlük vakada üçüncü, aktif vakada yedinci sıradayız” değerlendirmesini yaptı.

Gazete Duvar’ın Ajans Bizim'den aktardığı habere göre, Demir, “Günlük vaka sayısında 50 bini aşkın rakamlarla dünyada en çok vaka görülen üçüncü ülke durumundayız. Toplumdaki hastalık ve virüs yükünü gösteren, pandeminin sonlanması için hayati öneme sahip olan aktif vaka sayısında ise 380 binle dünyada 7'inci sıradayız. Yapılan test rakamlarının yükseldiğini baz alırsak, sessiz seyreden vakalarla birlikte toplumumuzda bulaşıcılığın kaynağı olabilecek vaka sayısı 1,5 milyon civarıdır. Hareketli nüfus içinde bu kadar pozitif vaka olması, başta yeni mutasyonların ve bunun sonucunda varyantların görülme olasılığını arttırmaktadır ve bu bizim için ciddi riskler oluşturmaktadır” dedi.

Demir şu ifadeleri kullandı:

“Şu ana kadar ülkemizde uygulanan aşıların yüzde 70’inden yani 12 milyondan fazlası aile sağlığı merkezlerinde uygulandı.

Sağlık Bakanlığı'ndan beklentimiz, aşı tedariği sorununun çözülmesi ve bununla beraber sadece aile sağlığı merkezlerinde değil, tüm sağlık kurumlarında aşılamanın öncelikli konuma yükseltilmesidir. Rutin aşılama programları dışında pandemi aşılaması acil öneme haiz olduğu için sadece birinci basamak sağlık tesislerinde aşı uygulanıyor algısı, hedefe ulaşmamızı geciktirecektir. Özel ve kamu hastanelerinde aşı yapıldığı bilgisi, tüm topluma güçlü bir şekilde verilmelidir. Yine özellikle mobilite sorunu olan vatandaşlarımız için yerinde aşılama hizmetleri sağlanmalı, daha hızlı aşılama yapabilmek adına aşılama merkezleri kurulmalıdır."