İstanbul Adliyesi’nde kesici ve delici alet sergisi!

İstanbul Adalet Sarayı’na girişte güvenlik görevlilerince vatandaşlardan el konulan kesici ve delici aletler, adliyede sergilendi. Başsavcı Hadi Salihoğlu, Adalet Komisyonu Başkanı Ayhan Ayan ile bazı başsavcıvekilleri ve komisyon üyeleri kurdele keserek serginin açılışını yaptı. 2 bin 500 yakın kesici ve delici aleti gören Salihoğlu, "İnşallah bir daha böyle sergi yapmayız" temennisinde bulundu. Sergide ayrıca, unutulan eşyalar da sergilendi.

Radikal gazetesinin haberine göre, İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı'nda x-ray cihazına takılan ve özel güvenlik görevlilerin yaptığı aramalarda ele geçirilen delici, kesici ve sakıncalı aletlerin yer aldığı bir sergi adliyenin C bloğundaki atriumda açıldı.

Kemer tokasına gizlenmiş çakı

Serginin açılışını İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu kurdele keserek yaptı. Sergiyi başsavcı vekilleri ve hâkimlerle birlikte gezen Salihoğlu'nun yaptığı espriler gülüşmelere neden oldu. Kemer tokasına gizlenmiş şekildeki çakıyı gören Başsavcı Salihoğlu, "Adam kesen kemer" diyerek espri yaptı.

Ele geçirildiği belirtilen sopaya gören Salihoğlu, "Bu üzerinde geliyor adliyeye, bunu ne yapacak, sobaya atacak galiba? Bu yakalanmayacak mı? Bunu neresinde adliyeye getiriyor?" demesi gülüşmelere yol açtı. Sergilenen eşyalar arasında, yakalanmayıp bulunanlar da vardı. Sahipleri bilinmeyen gözlükler, saatler, telefonlar, ayakkabılar ile bir fotoğraf tarayıcısı da çoğunluğu kesici ve delici olan aletler arasında sergilendi.

2 bin 500’e yakın alet

Açılışın ardından konuşan İstanbul Başsavcısı Hadi Salihoğlu, "Adliyemizde güvenliği sağlayan grubun yaptığı çalışmalar sonucu ele geçen yasak maddeleri ayrıca buluntuları burada sizlerle paylaşmak istedik. Göreceksiniz çok enteresan bıçaklar delici kesici aletler, sopalar, biber gazları burada sergileniyor" diye konuştu.

Sergi herkese açık

"Bunların hepsi herhalde iyi niyetle buraya sokulmuşlar" şeklinde espri yapmayı da sürdüren Salihoğlu, konuşmasının devamında şunları söyledi, "2 bin 500 civarında kesici delici alet, diğerleriyle beraber 2 bin 700'e yakın eşya ele geçmiş. Biz bunları daha önce yaptığımız gibi belli bir müddet sonra mahkeme kararıyla müsadere edeceğiz. Bu da bize ne kadar dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. Bunların ele geçmesinde fedakarca çalışan Akdeniz Güvenlik elemanlarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra böyle sergi yapmayız. Kimse böyle aletleri buraya getirmez" diye konuştu.

Sergi gün boyu adliyenin C bloğundaki atriumda açık olacağı belirtildi.