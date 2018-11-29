İstanbul adaylığı için ismi konuşulan TBMM Başkanı Binali Yıldırım birçok yetkisini devretti

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AKP'nin İstanbul adyaı oalrak konuşulan isim TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, Meclis'te işleyişi hızlandırmak ve Başkan'ın iş yükünü azaltmak için birçok yetkisini başkan vekilleri, genel sekreter ve diğer sorumlulara devrettiği belirtildi. Devir işlemi kulislerde, "Yıldırım'ın İstanbul'a aday olması halinde TBMM çalışmalarının aksamamasını istediği" şeklinde yorumlandı.

Milliyet'in haberine göre, TBMM Başkanı Yıldırım, 26 Kasım 2018'de "TBMM Başkanlığı İdare Teşkilatı İmza ve Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesi"ni imzalayarak yürürlüğe soktu. Söz konusu habere göre Yıldırım'ın TBMM Başkanı olmasının ardından TBMM bürokrasisini hızlandırmak istediği, Meclis Başkanı'na verilen birçok imza yetkisinin "yük" oluşturduğu tespitini yaptığı öğrenildi.