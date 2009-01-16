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Politika

“İstanbul adayımız Ercan Karakaş!..”

Star TV’de konuşan Baykal, eski milletvekili Ercan Karakaş için önce 'İstanbul adayımız' sonra 'Aday adayımız' dedi

16 Ocak 2009 02:00

Star TV’de ana habere çıkan CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, eski milletvekili Ercan Karakaş’tan “İstanbul adayımız” diye bahsetti.


Deniz Baykal’ın canlı yayında, Yüksekova çetesinden bahsederken konuyla ilgili olarak parti sözcülüğünü dönemin CHP Milletvekili Ercan Karakaş’ın yaptığını söylemesi ve Karakaş’tan, “İstanbul adayımız Ercan Karakaş” diye söz etmesi kulisleri hareketlendirdi. Bir süredir merakla beklenen CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı tartışılırken, Baykal’ın “İstanbul adayımız” ifadesi, kulislerde “dil sürçmesi mi yoksa ağzından mı kaçırdı” sorularına neden oldu. Ancak Baykal, bu ayrıntıyı daha sonra kendisine soran Uğur Dündar’a “Aday adayımız” diyerek düzeltti.

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