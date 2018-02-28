İSTANBUL ADALET SARAYI ÖNÜNDE "28 ŞUBAT" PROTESTOSU

Haber: Ümit TÜRK - Kamera: Özden ATİK / İstanbul DHA

Özgür-Der üyesi bir grup, İstanbul Adalet Sarayı önünde yaptıkları eylemde 28 Şubat sürecinde hakkında dava açılarak mahkumiyet kararı verilenlerin mağdur edildiğini ileri sürerek yeniden yargılanma yolunun açılmasını talep etti.

Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan Özgür -Der üyesi bir grup, 28 Şubat darbesinin yıldönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı. Grup, \"Darbeciler dışarıda, Müslümanlar içeride\", \"Müslümanlara özgürlük\" sloganları attı.

Özgür-Der Yönetim Kurulu üyesi Hülya Şekerci grup adına bir açıklama yaparak, \"28 Şubat 1997 MGK kararlarının alındığı günden bu yana 21 yıl geçti. Biz Özgür-Der olarak bu süreçteki eylemliklerimizle gerekse mağduriyetlerin önemli bir kısmının son bulmasından sonra kalan mağduriyetlerle ilgilenmek ve bunlara karşı tutum takınmak konusunda her yıl düzenli bir şekilde gösterilerimizi devam ettiriyoruz\" dedi. Şekerci, 28 Şubat\'ın cezaevlerinde devam ettiğini ve buralarda 5 yüze yakın mahkumun bulunduğunu dile getirerek bu kişiler adına özgürlük talebinde bulundu.

\"YENİDEN YARGILANMALARINI TALEP EDİYORUZ\"

Avukat Mehmet Alagöz de, \"Anayasa Mahkemesi hak ihlali tespitiyle Balyoz ve Ergenekon davalarını çöpe attı. Ama siyasi mahkumlar, 2010\'daki Anayasa Mahkemesi\'ne bireysel başvuru hakkından da yaralanamadıkları için davaları yok sayıldı. Dolayısıyla bir yasal engel var. Bu yasal engelin acilen kaldırılması gerekiyor. Müslüman mahkumlar af istemiyorlar. Özgürlük istiyorlar. Bunun içinde yeniden yargılanmayı talep ediyorlar\" ifadesinde bulundu.

25 yıldır cezaevinde bulunduğu belirtilen Osman Erdemir\'in kardeşi Ramazan Erdemir de kısa bir açıklama yaparak, \"İçerideki zorluklar artık hat safhaya çıkmış durumda. Adalet Bakanlığı çalışanları ve hükümet tarafından bir iyileşme, gözüküyor gibi. En azından geçen 28 Şubatlara nazaran bu sene bir kıpırdama olduğunu görüyoruz. Bizim Adalet Bakanlığı\'ndan, Cumhurbaşkanından taleplerimiz vardı. Bu taleplerimiz doğrultusunda merhamet istemiyoruz. Sadece Müslüman tutsaklar üzerinde değil, o dönemin örtülü darbesinde kim haksızlığa uğramışsa bunların dosyalarının tekrar açılıp yeniden yargılanmalarını talep ediyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Grubun adliye önünde toplanması

- Grubun pankart ve döviz taşıması

- Grubun sloganlar atması

- Hülya Şekerci\'nin konuşması

- Avukat Mehmet Alagöz\'ün konuşması

- Ramazan Erdemir\'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler



