İstanbul Adalet Sarayı'na sosyal mesafe uyarısı için asılan cinsiyetçi afişler tepki çekti

İstanbul Adalet Sarayı'nda sosyal mesafe kurallarına uyulması için asılan cinsiyetçi afişler sosyal medyada tepkiye neden oldu.

İstanbul Adalet Sarayı'nda sosyal mesafe uyarısı için afişler asıldı. Asılan afişlerde, erkek bireylerin bacaklarını yayarak oturması, kadın bireylerin ise ürkek ve utangaç bir şekilde simgelenmesi sosyal medyada başta kadın avukatlar olmak üzere birçok kişinin tepkisine neden oldu.

Avukat Kübra Ekmen, Twitterdan yaptığı paylaşımda Adalet Bakanlığı'nı etiketleyerek, afişlerin derhal toplatılmasını istedi. Ekmen, " Adliyelerde böyle afişler asıldığından haberiniz var mi? @adalet_bakanlik Toplumsal cinsiyet eşitliği konusu sizi ilgilendirmiyor mu yoksa?!Kadınların ürkek ve utangaç; erkeklerin de özgüvenli işgalciler olarak grafikleştirilmesini kabul etmiyoruz! Bu afişler derhal toplatılsın!" ifadelerini kullandı.

Feminist Avukatlar da afişlere tepki göstererek, "Çağlayandaki adliyenin duvarına asılan afiş.Çizenin de, asılması için onay verenin de kadın diyince aklına erkeklerle yanyana geldiğinde utangaç, rahatsız, ürkek biri geliyor belli. Herifler de özgüvenle yayılmışta yayılmış. Bacaklarınızı da, afişlerinizi de toplayın densizler!" dedi.