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Yaşam

İstanbul Acıbadem'de patlama

İstanbul Kadıköy Acıbadem'de bulunan bir çiğköftecide meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

04 Haziran 2010 03:00

T24- İbrahim Ağa Mahallesi Sarayardı Caddesi üzerinde bulunan "Elazığlı Çiğköfteci Ahmet Usta" isimli dükkanda saat 11.15 sıralarında bir patlama meydana geldi.

Dükkanın alt kısmında yer alan mutfakta yer alan tüpte oluşan gaz sıkışması sonucu meydana geldiği belirtilen patlamada ortalık savaş alanına döndü.


Patlama sırasında dükkanda bulunan İlyas Özel’in (41) vücudunda yanıklar oluştu. O sırada dükkan önünde minibüs bekleyen Özge Çakmaz (20) adlı kadın da başına isabet eden cam parçalarıyla yaralandı.


"Tüpler dışarı çıkarıldı"


Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri de olay yerinde gaz ölçümü yaparak ve içerde bulunan tüpleri dışarı çıkararak yeni bir patlamanın gerçekleşmemesi için önlem aldı.


Polis patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

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