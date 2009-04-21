İstanbul, ABD'nin 1 numaralı gezi dergisinde

ABD'nin 1 numaralı gezi dergisi "Conde Nast Traveler", son sayısında İstanbul'a geniş yer ayırdı.



Derginin Mayıs sayısında Joan Juliet Buck tarafından kaleme alınan 14 sayfalık İstanbul yazısı, çeşitli fotoğraflarla süslendi.



Türkiye'nin New York Kültür ve Tanıtma Ataşeliğinden yapılan basın açıklamasında, dergide yer alan İstanbul yazısının yaklaşık 1 milyon dolarlık reklam değeri olduğu bildirildi.



Yazıda "İstanbul'un ihtişamından, turistlere sunduğu sonsuz seçeneklerden, modern yüzünden ve tarihi çehresinden" detaylı olarak söz edilirken yazarın İstanbul gezisinde ziyaret ettiği Ayasofya Müzesi, Ortaköy Camii, Kapalıçarşı gibi kentin klasik turistik merkezleri ile Galeri Nev, Lucca Restoran, Kanyon Alışveriş Merkezi, Al Jamal, Suada, Mikla Bar gibi modern mekanlara da geniş yer verildi.



Yazar, New York'a dönüşünde İstanbul'un renkli hayatını, hareketliliğini, hamamlarını, müziğini ve yemeklerini çok özlediğini de belirtti.



Conde Nast Traveler dergisi, Mart 2009 sayısında da, Bodrum konulu bir makale yayımlanmış ve Bodrum'dan "Yeni St. Tropez" olarak bahsetmişti.



Kültür ve Tanıtma Ataşeliğinin açıklamasında, ABD genelinde 800 bin tirajı bulunan derginin, "trend belirleyen bir tüketici dergisi olduğu", derginin 2 ay içinde Türkiye ile ilgili 2 geniş yazı yayımlamış olmasının büyük önem taşıdığı ve bunun da Amerikalı turistlerin Türkiye'ye artan ilgisini gösterdiği kaydedildi.



Bu arada, National Geographic Traveler dergisi de, Anastasia M. Ashman tarafından kaleme alınan 2 sayfalık yazıda 2010 yılının Avrupa Başkenti olan İstanbul'un "rüyalar kenti" olduğunu belirtti.



Yazıda, Sultanahmet semtindeki "Topkapı Sarayı, Ayasofya, Sultanahmet Camisi, Rüstem Paşa Camisi, Kapalı Çarşı, Cemberlitaş Hamamı, Mısır Çarşısı ve Yerebatan Sarnıcı" tanıtılıyor.

