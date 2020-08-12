İstanbul’a gelen turist sayısı, ilk altı ayda yıllık yüzde 64,3 azalarak 2 milyon 421 bin 818 oldu. Haziran ayında ise yıllık yüzde 95 azalışla 66 bin 725’te kaldı: Havayolu ile 64 bin 801, denizyolu ile bin 924 yabancı ziyaretçi geldi. Konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 10,6’ya düşerken, konaklama sayısı da yüzde 79,7 azaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, turizm sektöründe, bir yılda yaşanan değişimleri İstanbul Turizm Bülteni Ağustos 2020 sayısında ele aldı.

İlk altı ayda İstanbul’a gelen turist sayısı 2,4 milyon olurken, yıllık yüzde 64,3 düşüş yaşandı. Geçen yılın ilk altı ayında Türkiye’ye gelen toplam turist sayısı, 18 milyonu aşarken, bu yıl 4,5 milyonda kaldı. Turistlerin yüzde 53,7’si İstanbul’a geldi.

Haziran ayında 66 bin 725 turist geldi

Covid 19 önlemlerinin azalmasıyla turist sayısında bir miktar artış olsa da geçen yıla göre, İstanbul’da yüzde 95,1, Türkiye’de yüzde 96 azalış gerçekleşti. Haziran ayında İstanbul’a gelen 66 bin 725 turistin yüzde 26’sı Almanya’dan oldu.

Hava ve denizde yolcu sayısı düştü

Haziran ayında havayolu ile gelen turist sayısı, önceki aya göre artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyon 292 bin kişi azaldı. Tuzla Limanı’na bin 286, İstanbul Havalimanı’na da 42 bin 32 kişi geldi.

Geceleme süresinde yıllık yüzde 82.3 düşüş

Haziran’da konaklama tesislerinde kalışlar yıllık yüzde 79,7 azaldı. Bir önceki aya göre ise yüzde 109,8 artarak 232 bin 218 olarak gerçekleşti. Haziran 2019’da İstanbul’da konaklayan yabancı turist oranı yüzde 67 iken, bu yıl yüzde 21’e düştü. Toplam geceleme süresi, yıllık yüzde 82,3 azalarak 464 bin 742 oldu.

Haziran’da otel doluluk oranı, yıllık yüzde 81 azalarak yüzde 10,6 düzeyinde gerçekleşti. Doluluğun yüzde 2,2’sini yabancı, yüzde 8,4’ünü yerli ziyaretçiler oluşturdu. Ortalama kalış süresi, bakanlık belgeli konaklama tesislerinde 2,1; belediye belgeli konaklama tesislerinde 1,9 gün olarak belirlendi.

Odabaşı gelir 8.6 Euro

Ortalama günlük oda fiyatı, yıllık yüzde 35,2 azalarak 62,3 Euro olarak gerçekleşti. Toplam oda üzerinden hesaplanan odabaşı gelir ise yüzde 87,8 azalarak, 8,6 Euro olarak kaydedildi.

Yurtdışından 96 bin 158 vatandaş geldi; 93 bin 724’ü havayolu, 2 bin 434’ü denizyolu ile giriş yaptı. 42 bin 257 vatandaşın, 39 bin 714’ü havayolu, 2 bin 543’ü denizyolu ile çıkış gerçekleştirdi.

Havaalanlarında yolcu trafiği yüzde 73.1 azaldı

İstanbul’a havayolu ile gelen-giden yolcu sayısı Temmuz 2020 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 73,1 azalırken, bir önceki aya göre yüzde 135 artarak 2 milyon 625 bin 635 oldu. Bu yolcuların yüzde 67,5’ini iç hat, yüzde 32,5’ini dış hat yolcuları oluşturdu.

Yük trafiği yıllık 46.9 azaldı

Temmuz ayında yük trafiği, bir önceki yıla göre yüzde 46,9 azalırken, bir önceki aya göre yüzde 58,1 arttı. Dış hatlarda 129 bin 772 ton, iç hatlarda 18 bin 834 ton yük taşındı. Temmuz ayında Atatürk Havalimanı 70 bin 488 ton ile en çok yük trafiğine sahip havalimanı oldu.