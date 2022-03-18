İstanbul'a gelen Eurovision 2016 birincisi Ukraynalı Jamala ilk kez konuştu: Şok yaşadım bir kabus gibiydi

2016 Eurovision müzik yarışmasını kazanan Ukraynalı şarkıcı Jamala, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından İstanbul'a gelmişti. Jamala, "24 Şubat sabahında eşim beni uyandırdı ve savaşın başladığını, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırdığını söyledi. Şok yaşadım bir kabus gibiydi” dedi.

Avrupa’nın popüler müzik etkinliklerinden Eurovision’u 6 yıl önce kazanan Ukraynalı sanatçı Jamala, savaşın başlamasıyla birlikte geldiği İstanbul’da İngiliz haber ajansı Reuters’a konuştu.

Jamala, “24 Şubat sabahında eşim beni uyandırdı ve savaşın başladığını, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırdığını söyledi. Şok yaşadım bir kabus gibiydi” dedi.

Tam adı Susana Jamaladinova olan 38 yaşındaki şarkıcı iki çocuğunu alarak Türkiye’ye kaçtığını söylerken eşinin ise savaşmak için kaldığını dile getirdi. Çocuklarını endişelendirmemek için otomobille giderken şarkı söylediğini ve yol boyunca, sürekli bir uğultu olduğunu söyleyen Jamala, bir füzenin geçtiğini de gördüklerini dile getirdi.

Jamala, “Bence hepimiz aynı gemideyiz. Bu sadece Ukrayna’ya yönelik bir savaş değil, Avrupa değerlerine karşı bir savaş” ifadesini kullandı. Jamala, “Ülkem savaş altındayken şarkı söylemeye sıcak bakmıyordum ama şimdi bunu yapabileceğimi düşünüyorum” yorumunu yaparken para toplayıp Ukrayna’ya yardım etmeye çalışacağını dile getirdi.