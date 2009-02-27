İstanbul 90 yıl sonra batıyor!

Bilim adamlarına göre 90 yıl sonra, başta Avrupa olmak üzere pek çok bölge çölleşecek, İstanbul ise sular altında kalacak.



Saygın bilim dergisi New Scientist, son sayısının kapağına konu ettiği çevre raporunda, 2099 yılında dünyada sıcaklıkların artmasıyla birçok canlı türünün yok olacağını ve pek çok yerin çölleşeceğini açıkladı. Bu senaryoya göre İstanbul'un kıyı şeridi de sular altında kalacak. Dergi muhabirlerinin görüşüne başvurduğu uzmanlar, 41 yıl içinde dünyada ortalama sıcaklıkların 4 derece artacağını öngördü. Dünyada 100 yıl içinde iklim değişiklikleri sonucu ortaya çıkacak yeni tabloyu bir grafikle gösteren dergi, İstanbul'un kıyı şeridinin sular altında kalacağı, Türkiye'nin doğu bölgelerinde ise ciddi kuraklık problemleri ortaya çıkacağı tespitinde bulundu.



Deniz hayatı bitiyor



Bilim adamlarının bir kısmı bu felaket tablosunun ortaya çıkmasının gelecek asrın başını bulacağını söylerken, bir diğer grup ise doğal felaketlerin son yıllarda giderek daha da etkili bir artış göstermesine dikkat çekerek, en geç 2050'de bu tablo ile karşı karşıya kalınacağı görüşünde. Uzmanların gelecekle ilgili diğer korkutucu tahminleri ise şöyle:



- Avrupa'da bir çok nehir kuruyacak, ölümler yaşanacak.



- Afrika'da Sahra Çölü giderek genişleyecek.



- Deniz canlıları yok olacak, insanoğlu mecburen vejeteryan bir beslenmeye doğru yönelecek.



- Brezilya tamamen çöl olacak, Venedik tümüyle sular altında kalacak ve insanlar kitleler halinde ölecek.

