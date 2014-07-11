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Çevre

İstanbul 62 gün sonra susuz!

İSKİ Genel Müdürlüğü verilerine göre eğer İstanbul'da su tüketimi son bir haftadaki hızıyla devam ederse, İstanbul 62 gün sonra susuz kalacak

11 Temmuz 2014 19:07

İstanbul Su ve Kanalizasyon İşleri (İSKİ) Genel Müdürlüğü, İstanbul’da dün yaklaşık 3 milyon metreküp su harcandığını açıkladı. 10 Temmuz’da bir önceki güne göre fazladan 90 bin metreküp su harcandığını belirten İSKİ, bu rakamın İstanbul’a fazladan 604 bin kişinin gelerek su tüketmesine eşdeğer olduğunu açıkladı. 

Tevfik Şahin’in Radikal’de yer alan haberine göre, İSKİ’nin verilerine göre İstanbul barajlarında doluluk oranı % 21,68. Daha açık bir ifadeyle bütün İstanbul barajlarındaki mevcut su miktarı 188 milyon metreküp. Yani İstanbullular, sularını dünkü gibi kullanmaya devam ederse ve bu arada kentte ciddi bir yağış olmazsa İstanbul’un toplam 62 günlük suyu kaldı. 

 

Tasarruf tedbiri yok 

 

İSKİ, yaşanan bu olumsuzluğa rağmen kentte herhangi bir tasarruf tedbiri uygulamıyor. Günlük verileri Twitter hesabından yayınlayan kurum, “Bugün tasarruf ettiğimiz su, Yarın musluklarımızdan akacak” sloganıyla İstanbulluları tasarruf etmeye davet etse de, artarak devam eden su kullanımını kısıtlamak ve tasarrufu teşvik etmek için herhangi bir kampanya yürütmüyor. 

 

İstanbullular’dan tepki 

 

İSKİ’nin twitter hesabından duyurduğu kullanım miktarları takipçilerin de tepkisini çekiyor. Tasarruf için bir tedbir düşünmeyen kuruma ‘sular bitince mi harekete geçeceksiniz’ diye soran takipçiler arasında tasarruf için suların belirli sürelerde kesilmesini isteyen de var, kaçak oranını azaltmak için altyapının düzeltilmesi çağrısı yapan da.

 

Barajlar alarm veriyor

 

İSKİ ve Devlet Su İşleri verilerine göre İstanbul 'daki barajlar kuraklık alarmı veriyor. İl genelindeki barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 21,68. 

Kente su sağlayan barajlardan Ömerli yüzde 11,77, Pabuçdere yüzde 9,76, Sazlıdere yüzde 11,49, Büyükçekmece yüzde 18,02, Alibey yüzde 21,22, Terkos yüzde 49,76, Kazandere yüzde 43,68, Elmalı yüzde 33,19, Darlık yüzde 20,29 ve Istrancalar yüzde 26,4 dolulukla hizmet veriyor.

 

Son umut Melen ve Sakarya 

 

Sakarya Nehri'nden İstanbul'a su temini amacıyla Karasu ilçesinde yapılan tesisteki havuzun inşaatında sona yaklaşıldı. Melen İçmesuyu Projesi hattıyla Sakarya Nehri'nden İstanbul'a su pompalanması amacıyla Manavpınarı mevkisinde inşaatına başlanan tesis tamamlanma aşamasına geldi. 

 

 

Nehirden alınan su, proje kapsamında inşa edilen ikinci hattan ihtiyaç halinde Ömerli Barajı'na saniyede 10 metreküp su pompalanacak.

 

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