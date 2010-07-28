İstanbul 50 dereceyi görecek

T24- Tüm yurtta etkili olan aşırı sıcak hava, yerini kavurucu sıcaklara bırakıyor. İstanbul hafta sonu yazın en kavurucu günlerini yaşayacak, sıcaklık altında 50 derece hissedilecek.





Türkiye'nin doğusundan sonra batısına da yılın en aşırı sıcakları geliyor.



Cuma gününden itibaren, İstanbul'dan Ege kıyıları boyunca şimdiye kadarki en kavurucu sıcaklar yaşanacak.



Cumartesi günü İstanbul gölgede 37 derece olacak. Zorunlu olmadığı sürece güneşe çıkılmaması gerekiyor. Çıkılacaksa da şemsiye ve şapka kullanılmalı.



Bu akşam İstanbul, Sakarya, Zonguldak, Düzce ve Kastamonu arasında yine kuvvetli yağmur var. Ancak yağışlar yarın kesilecek.



Hafta sonu ülke genelinde yağmur yok. Lodos Mısır ve Suriye üzerinden çöl sıcaklarını tüm Türkiye'ye ulaştıracak.



Cumartesi günü İstanbul 37, Ankara, Sakarya, Bursa 40, İzmir 38, Şanlıurfa ise 46 derece olacak.





BÖLGE BÖLGE DURUM





Marmara Bölgesi: Marmara'da bu akşam İstanbul, Sakarya ve Kocaeli arasında yağmur, bir ara gökgürültülü ve çok şiddetli yağabilir. Cumartesi günü Sakarya ve Bursa 39 derece.



İç Anadolu Bölgesi: Bölgede hava az bulutlu olacak. Bölgede yılın en kavurucu sıcakları yaşanıyor. Hafta sonu daha da yükselerek 40 derecede seyredecek.



Ege Bölgesi: Ege'de Cuma’dan sonra aşırı sıcaklar geliyor. Yarın rüzgar sert esecek, Bodrum açıklarında fırtına var. Sonrasında ise rüzgar hafifleyecek, sıcaklık da 4 derece daha artıyor. Sıcaklık Aydın, Manisa ve Denizli boyunca 40 dereceye çıkacak. Kıyılarda da 42 derece hissedilecek.



Akdeniz Bölgesi: Havanın aşırı nemli olduğu bölgede sıcaklık Cumartesi gününe kadar 4 derece daha artacak. Bölgede yaşayanlar nefes almakta bile güçlük çekebilir. Fazla hareket etmemek ve güneşe çıkmamakta fayda var.



Güneydoğu Bölgesi: Güneydoğu'da Şanlıurfa-Diyarbakır arasında gölgede 45-47 dereceye çıkacak sıcaklık, güneşin altında 50 derecenin üzerinde olacak.



Doğu Anadolu Bölgesi: Bölge bol güneşli olacak. Termometreler yarın Erzurum'da 35, Malatya'da ise 42 dereceyi gösterecek. Rüzgar ise bazı kentlerde sert esecek.



Karadeniz Bölgesi: Karadeniz'de su baskını tehlikesi var. Bu akşam Düzce, Bolu ve Kasatamonu boyunca yağmur şiddetli yağacak.



Yarın hava bölgede yine çok bunaltıcı olacak. Samsun, Amasya ve Trabzon arası yağmurlu. Cuma ve Cumartesi günü çok sıcak geçecek. Trabzon 35 derece olacak.





NE YAPMALI?





Nadiren görülen aşırı sıcaklara insan vücudu alışık değil. Bu nedenle bazı rahatsızlıklar yaşanabilir. Sıcak havalarda aşağıdaki önlemler alınmalı:



Bol su içilmeli

Mümkün olduğunca dışarı çıkılmamalı.

Çıkılacaksa, beyaz renkli şemsiye ve muhakkak şapka kullanılmalı.

Serin yerlerde dinlenme tercih edilmeli

Alkol kullanılmamalı

Açık renkli kıyafetler giyilmeli

Bol sebze ve meyve tüketilmeli

