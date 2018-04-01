İstanbul, 42 günde Sapanca'yı içiyor; yılda 1 milyondan fazla inek yiyor; her gün 18 bin ton evsel atık çıkarıyor

İstanbul, resmi rakamlara göre 14.8 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor. Bu, Türkiye nüfusunun yüzde 18’i demek. 1975’te nüfusu 2.5 milyon olan şehir, 1973 ve 1988’de açılan iki köprünün yollarına göre genişleyip bölgedeki tarım alanlarını ve su havzalarıyla 5 bin 461 kilometrekarelik bir alana yayıldı. Verilere göre İstanbul'da sadece 42 günde Sapanca Gölü kadar su kullanılıyor, yılda 1 milyondan fazla inek yeniyor, her gün 18 bin ton evsel atık çıkıyor.

Hürriyet'ten Yücel Sönmez'in haberi aynen şöyle:

İstanbul’un ihtiyaçlarına yetişmek için Anadolu’da toprağa daha fazla ilaç atılıyor, nehirlerin yönü değiştiriliyor.

Bir dikişte bitiriyoruz

(Günlük ortalama su tüketimi): 3 milyon metreküp

Mogan Gölü: 13.34 milyon metreküp

Sapanca Gölü: 126 milyon metreküp (İSKİ)

Hava kirliliği bu şehirden sorulur

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı’nın değerlendirme raporuna göre İstanbul’da

2015 yılının emisyon hacmi: 49 milyon ton karbondioksit. Bu sayı, Türkiye’nin toplam emisyon hacminin yaklaşık 10’da 1’ine denk düşüyor.

İstanbul’da yıllık kişi başı emisyon: 3.34 ton karbondioksit (TÜİK, İBB)

Her yerimiz poşet ve plastik

Sadece İstanbul’da yaklaşık 3 bin market bulunuyor.

İstanbul’da günlük tüketilen poşet sayısı:

1 milyon 250 bin

(Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hamdi Temel)

Ekmiyoruz, biçmiyoruz ama dünyaları yiyoruz



İstanbul’a giren sebze-meyve miktarı

(2017): 3 milyon 9 bin 849 ton/yıl

Hale girip çıkan araç sayısı: 2 milyon 757 bin 262

İstanbul’daki sebze bahçelerinin alanı: 29 bin 575 dekar

Meyve bahçelerinin alanı: 27 bin 141 dekar (İstanbul Hali)



1960’lı yıllarda Dolmabahçe’de, Hilton Oteli’nin önünde tarım yapılıyordu.

Dağlar kadar atık

İstanbul, büyüklüğü kadar da atık üreten bir kent! 2016’ya ait atık istatistiklerine göre:İstanbul’dan çıkan yıllık atık: 31.6 milyon ton.

İstanbul’da her gün oluşan evsel atık: 18 bin tonKişi başı günlük atık: 1.30 kg.

İstanbul’un çöplerinden üretilen elektrik enerjisi tek başına Trabzon’un enerji ihtiyacını karşılayacak miktarda. Çöplerin oluşturduğu büyüklükse her yıl bir Keban Barajı’nı dolduracak miktarda. (Not: Evsel atıkların dışındaki diğer atıklarla toplam

31.6 milyon tonu buluyor) (TÜİK, İBB)

İstanbul’da günde 20 milyona yakın ekmek tüketiliyor. Yine günde ortalama iki milyon ekmek israf ediliyor.

Sadece buğday için neredeyse iki Kıbrıs büyüklüğünde alan ekiliyor

1 milyon hektar araziden 2 milyon ton buğday elde edildiği düşünüldüğünde İstanbul’un buğday ihtiyacını karşılamak için yaklaşık iki Kıbrıs büyüklüğünde alanın ekilmesi, sulanması ve ilaçlanması gerekiyor.

(Hububat Üreticileri

Sendikası-HUBUBAT-SEN)

(Çiftçi Sendikaları

Konfederasyonu-ÇİFTÇİ-SEN)

İstanbul’da kişi başına düşen yıllık tüketim

Buğday: 213 kilo

Kuru baklagil: 14 kilo

Kuru fasulye: 3.5 kilo

Nohut: 5.5 kilo

Kırmızı mercimek: 5 kilo

Pirinç: 9.5 kilo

Mısır: 15 kilo

Türk halkı her yıl ekmeğe 7 milyar dolar para ödüyor. İsraf edilen ekmeğin ekonomik kaybıysa yıllık 700 milyon doları buluyor. Üç büyük ilde günlük ekmek israfı 750 milyon lira. Ekmek israfında başı İstanbul çekiyor. Bu ilde günde 20 milyona yakın ekmek tüketiliyor ve yine günde ortalama 2 milyon ekmek israf ediliyor. Bu rakam 600 binin üzerinde ailenin ekmek ihtiyacına denk geliyor.

İstanbul’da üretilen ekmek: 20 milyon

Günlük israf: 2 milyon

1 kilo ekmek için gereken su: 1608 litre

Sadece israf edilen ekmek için harcanan su: 804 bin metreküp. Bu da İstanbul’un günlük tükettiği suyun yaklaşık dörtte biri demek. Yıl boyunca israf edilen ekmekle sekiz Alibeyköy Barajı çöpe gitmiş oluyor. (Türkiye Fırıncılar Federasyonu)

20 Keban Barajı’na ihtiyaç var

İstanbul’da 7 milyon 624 bin 244 elektrik abonesi var. Türkiye’deyse; 41 milyon 55 bin 915.

İstanbul’un ürettiği enerji: 8 milyar 60 milyon MW/yıl.

Tükettiği enerji: 26 milyar 433 milyon MW/yıl. Keban Barajı’nın yıllık enerji üretimi 1330 MWh/yıl.

Oranlandığında İstanbul her yıl 20 Keban Barajı’nın üretimine denk enerji tüketiyor. (Elektrik Mühendisleri Odası)

Yılda 20 milyona yakın koyun yeniyor

Hayvancılıkla ilgisi olamayan İstanbul, en çok et tüketen il. Bir koyundan ortalama 20, inektense 300 kilo et çıktığını; 1 kilo sığır eti üretimi için gereken su miktarının 15 bin 500 litre, 1 kilo koyun eti için gereken su miktarının 10 bin 400 litre olduğunu unutmayın… (İstanbul Kasaplar Odası)