T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul 4 gün yağmurlu

Yarın öğle başlayacak gök gürültülü sağanak yağışlar, Cuma’ya kadar etkili olacak.

06 Nisan 2010 03:00

T24 - İstanbul bu haftayı Nisan yağmurlarıyla geçirecek. Yarın öğle başlayacak gök gürültülü sağanak yağışlar, Cuma’ya kadar etkili olacak.

Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, bugün kentte sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirterek, yarın öğle saatlerinden itibaren ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın kent genelinde etkili olacağını kaydetti.

Çarşamba ve Perşembe günleri hava sıcaklıklarının mevsim normallerine ve daha altına düşeceğinin öngörüldüğünü aktaran Yıldırım, yarın beklenen en yüksek hava sıcaklığının 20, Çarşamba günü 14, Perşembe günü ise 13 derece olduğunu söyledi.

Yıldırım, ''Yarın kent genelinde etkili olacak yağışların zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor. Çarşamba ve perşembe günleri ise lokal olarak, aralıklı sağanak yağışlar devam edecek. Cuma gününden itibaren yağışlar kesilirken, sıcaklıklar da yeniden artacak'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24