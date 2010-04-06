İstanbul 4 gün yağmurlu

T24 - İstanbul bu haftayı Nisan yağmurlarıyla geçirecek. Yarın öğle başlayacak gök gürültülü sağanak yağışlar, Cuma’ya kadar etkili olacak.



Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, bugün kentte sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirterek, yarın öğle saatlerinden itibaren ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın kent genelinde etkili olacağını kaydetti.



Çarşamba ve Perşembe günleri hava sıcaklıklarının mevsim normallerine ve daha altına düşeceğinin öngörüldüğünü aktaran Yıldırım, yarın beklenen en yüksek hava sıcaklığının 20, Çarşamba günü 14, Perşembe günü ise 13 derece olduğunu söyledi.



Yıldırım, ''Yarın kent genelinde etkili olacak yağışların zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor. Çarşamba ve perşembe günleri ise lokal olarak, aralıklı sağanak yağışlar devam edecek. Cuma gününden itibaren yağışlar kesilirken, sıcaklıklar da yeniden artacak'' diye konuştu.