‘İstanbul, 3. köprüyle 20 milyona yükselir’



3. köprü projesinin 17 Temmuz 2009’da askıya çıkan 1/100.000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı’yla çeliştiğini belirten Mimarlar Odası’ndan Yıldız Uysal, projenin nüfusu da artıracağını vurguladı





Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Kent-leşme ve Planlama Komitesi üyesi Yıldız Uysal, oda için hazırladığı İstanbul’un su havzalarıyla ilgili rapora dayanarak, yapılacak bir 3. boğaz köprüsünün İstanbul’da nüfusu 20 milyona yaklaştıracağını savundu.



Uysal, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sonrası yolun geçtiği güzergâh üzerindeki nüfus artışıyla ilgili rakamları buna kanıt olarak gösterdi. Buna göre, 1988’de açılışı yapılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolunun geçtiği Sultanbeyli’nin, 1985’te 3 bin 741 olan nüfusu, 1990’da yüzde 2 bin 99 oranında artarak 82 bin 298 oldu.



2005 tarihli raporun İstanbul’un içine düştüğü tehlikeyi net olarak gözler önüne serdiğini söyleyen Yıldız Uysal, “İstanbul’un kesin korunmaya ihtiyacı olan su havzaları ve orman bölgeleri, şehrin kuzeyinde yer alıyor. Kuzey bölgesine doğru genişlemenin kesinlikle engellenmesi gerekirken 3. köprü projesi bütün bunları tehdit ediyor” dedi.



Yüzde 256’ya varan artış



Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergâhındaki yerleşim bölgelerinde 1985-90 yılları arasındaki nüfus artışlarının yer aldığı rapordan bazı çarpıcı rakamlar şöyle: Çekmeköy’ün 3 bin 789 olan nüfusu yüzde 256.9 artarak 13 bin 523’e çıktı. Yenidoğan’ın 834 olan nüfusu yüzde 475.3 artarak 4 bin 798’e ulaştı. Samandıra’nın 5 bin 817 olan nüfusu yüzde 235.6’lık artışla 19 bin 524 oldu. Taşoluk’un nüfusu 747 iken yüzde 238.3 artarak 2 bin 527’ye çıktı. Arnavutköy’ün 4 bin 182’lik nüfusu yüzde 405.6 artarak 21 bin 143 oldu. Boğazköy’ün 1249 olan nüfusu yüzde 259.9 oranında artarak 4 bin 495’e ulaştı. Sultançiftliği’nde yaşayanların sayısı yüzde 158.1 artarak 3 bin 777’den 9 bin 747’ye fırladı. Haraçcı’nın nüfusu ise yüzde 197.8 oranında artarak 2 bin 671’e çıktı. <br>Yıldız Uysal, tartışılan 3. köprü projesinin, 17 Temmuz 2009’da askıya çıkan 1/100.000 ölçekli İstanbul İl Çevre Düzeni Planı’yla da çeliştiğini söyledi.