-İSTANBUL 3. BÖLGE KESİN ADAY LİSTELERİ ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak milletvekili genel seçimine ilişkin kesin aday listeleri, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kesin aday listelerine göre, İstanbul 3. bölgenin milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1- Ömer Dinçer 2- Abdülkadir Aksu 3- Ünal Kacır 4- Hakan Şükür 5- Halide İncekara 6- Mustafa Şentop 7- Feyzullah Kıyıklık 8- Tülay Kaynarca 9- Nureddin Nebati 10- Mehmet Doğan Kubat 11- Bülent Turan 12- Mehmet Muş 13- Gülay Dalyan 14- Enver Yılmaz 15- Harun Karaca 16- Cemal Özdemir 17- Alpay Tarhan 18- Behiye Eker Albayrak 19- Sadık Danışman 20- Emrah Kulaklı 21- Esra Deniz 22- Mezemmil Hevadpal 23- Abdullah Başçı 24- Hayati Güllük 25- Necati Karagöz 26- İsa Gümüş 27- Yusuf İşler 28- Salih Çağdaş DEMOKRAT PARTİ 1- Muharrem Bayraktar 2- Selim Kotil 3- Fuzuli Bektaş 4- Faruk Korça 5- Yasin Elmaslı 6- Mehmet Solmaz 7- Sıddıka Semahat Demir 8- Gürkan Akbaba 9- Necmettin Dönmez 10- Sabiha Karamustafa 11- Poyraz Uşkay 12- Ulviye Cansu Hondor 13- Hürriyet Ercan 14- Neslihan Barkın Tümay 15- Semra Atasoy 16- Meltem Önder 17- İlker Hakan Terzioğlu 18- Vildan Gencoğlu Çeçen 19- Aygün Mahmutoğlu 20- Özcan Cirit 21- Gökhan Tapan 22- Seven Yılmaztürk 23- Dilşat Sevgi Sayın 24- Kenan Cengiz 25- Seval Süzgün 26- Ali Kılıç 27- Cumhur Akgün 28- Şakir Aynacı CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1- Erdoğan Toprak 2- Umut Oran 3- Süleyman Çelebi 4- Osman Oktay Ekşi 5- Binnaz Toprak 6- Sabahat Akkiraz 7- Faik Tunay 8- Ali Özgündüz 9- Ferit Mevlüt Aslanoğlu 10- Muhammet Çakmak 11- Kenan Şimşek 12- Mehmet Ali Özpolat 13- Kamil Uğurlu 14- Bülent Kerimoğlu 15- Kutsiye Benan Baykal 16- Orhan Duran 17- Selami Özdemir 18- Bayramali Çeşmeci 19- Hüseyin Aydoğdu 20- Berrin Balcı 21- Derya Ekşi 22- Yeğane Güley 23- Emir Hüseyin Akın 24- Özge Utan 25- Turan Aydoğan 26- Taşkın Kılıç 27- Cevahir Kılıç 28- Tacettin Devran Çakmakçı MİLLET PARTİSİ 1- Ahmet Aktaş 2- Derviş Doğan 3- Zehra Edibe Atli 4- Tülay Yılmaz 5- İhsan Turgut 6- Metin Bucak 7- Süleyman Karaoğlu 8- Sebahattin Gülmez 9- Ayten Görüşük 10- Etem Kuri 11- Fuat Çiçekli 12- Emine Özsoy 13- Hasibe Korkmaz 14- Muhittin Elmalı 15- Elif Baykara 16- Ayşe Ev 17- Abdullah Özsoy 18- Fatma Yılmaz 19- Erhan Sofu 20- Ayşe Özçelik 21- Emin Özsoy 22- Ahmet Şahap 23- İsmail Dedeoğlu 24- Hatice Ertuğrul 25- Özgen Başat 26- Halil Yalçınkaya 27- Ebubekir Yıldız 28- Ayşe Üyüklüer LİBERAL DEMOKRAT PARTİ 1- Ayşe Pervin Sutaş Bozkurt 2- Tuna Yıldız 3- Mahmut Karamehmetoğlu 4- İbrahim Aydın 5- Hüseyin İstafiloğlu 6- Özden Ruşen Çairli 7- İlker Özdel 8- Necdet Kuyumcu 9- Elçin Gürses 10- Muhammet Karaoğlu 11- Kemal Aydın 12- Sevin Özen 13- Mehmet Dolgun 14- Hakan Güneysu 15- Noyan Demirtaş 16- Ahmet Saygıner 17- Cumhur Güneş 18- Hikmet Peten 19- Kaya Yalçınoğlu 20- Hasan Ünlü 21- Şaban Yücel 22- Mustafa Can Duman 23- Mustafa Dilek 24- Yusuf Mercan 25- Tulin Fulya Mutlutürk 26- Hüseyin Erdoğan 27- Meryem Türesel 28- Akif Bulut Batman SAADET PARTİSİ 1- Hasan Bitmez 2- Ali İhsan Gündoğdu 3- Abdulkadir Çelebi 4- Ebrar Bezci 5- Ahmet Küçükağa 6- Celal Ustacan 7- Osman Baş 8- Hüseyin Kavlu 9- Veli Tunç 10- Beşir İstemi 11- Ramazan Boyalık 12- Sebahattin Uçar 13- Yunus Aksoy 14- Hayati Gül 15- Emine Öztürk 16- Ender Esiner 17- Ali Küçük 18- Metin Öztürk 19- Erdal Yılmaz 20- Adem Çalış 21- Erdinç Adanır 22- Ebubekir Erduran 23- Abdullah İlkadlı 24- Muhammet Resuloğlu 25- Turgay Akar 26- Mürsel Başer 27- Adem Okutan 28- Erol Karabulut HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ 1- İlyas Murat 2- Nur Yasemin Ölçener 3- Celal Topuz 4- Gökhan Er 5- Türker Uygun 6- Ayşe Uçar 7- Birgül Köşemeci 8- Sevgi Kefeli 9- Zeynep Karataş 10- Haluk Sarıcı 11- Nurten Loklar 12- Fatma Kocadüz 13- Hasan Aras 14- Ergin Mutaflar 15- Burcu Konuk 16- Hamdi Serkan Konuk 17- Bekir Sıtkı Baysın 18- Birgen Şıdım 19- Serdar Şıdım 20- Ayfer Zehra Baysın 21- Mustafa Sönmez 22- Oya Şeker 23- Belgin Bahar 24- Seyhan Akdere 25- Kevser Keser 26- Figen Bilgen 27- İsmail Hakkı Özaras 28- Celal Atılgan HALKIN SESİ PARTİSİ 1- Zeki Kılıçaslan 2- Mukadder Başeğmez 3- Musa Akbal 4- Erol Erdoğan 5- Yusuf Engin 6- Zeynep Çanak 7- Süleyman Pektaş 8- Yaşar Yerlikaya 9- Atilla Yılmaz 10- Zeynep Camcı 11- Selim Darıcı 12- Abdurrahman Zafer Çuhadar 13- Fatih Dursunkaya 14- Mustafa Işık Şadi Kaşo 15- Mehmet Faruk Haberveren 16- Yavuz Kaskan 17- Dilşad Tülgen Öztürk 18- Hikmet Yıldırım 19- Abdulkadir Ayyılmaz 20- Zübeyir Bekiroğlu 21- Nil Gülsüm Gül 22- Nigar Hilal Bayram Polat 23- Muhammet Ali Aygün 24- Fatmagül Yakar 25- Nedim Altun 26- Emrah Evren Diğa 27- Servet Yazıcı 28- Yusuf Yıldız MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1- Meral Akşener 2- Atilla Kaya 3- Mehmet Taytak 4- İhsan Barutçu 5- Ahmet Mucip Gökçen 6- Timur Can Ulusoy 7- Ahmet Turgut 8- Pınar Ergenekon 9- Ercüment Yavuz Kılıç 10- Orhan Genikli 11- Sayit Yusuf 12- Zeynep Yaman 13- Ali Ekber Yeşil 14- Erdem Demirci 15- Doğan Avcı 16- Azmi Karamahmutoğlu 17- Enver Demir 18- Gülay Doğanay 19- Hami Arıcı 20- Fazlı Yurdabak 21- Aysun Özer 22- Bahattin Şengül 23- İsmet Güngör 24- Funda Özkan 25- Mustafa Ertekin 26- Şenol Vatansever 27- Muharrem Yıldız 28- Mehmet Yasin Muratal TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1- Hüseyin Karabulut 2- Serkan Arıkışı 3- Yaşar Çelik 4- Selin Dingiloğlu 5- Ersin Kılaf 6- İbrahim Ağçal 7- Özge Helvacıoğlu Ballı 8- Turan Soydan Keneş 9- İlhami Durmazkeser 10- Atakan Bağış 11- Kazım Akgül 12- Fatma Keleş 13- İsmail Arısoy 14- Şafak Karaçan 15- Kenan Kündür 16- Aynur Alataş 17- Faruk Acar 18- Hasan Ali Yanıker 19- İsmet Küçükler 20- Zafer Yavuz 21- Tülün İçil 22- Fulya Durak 23- Ahmet Günaydın 24- Saime Yılmaz 25- Volkan Surgün 26- Nurdan Yılmaz 27- Vahit Atam 28- Önder Özütemiz MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1- İsmail Şeremet 2- Zafer Aşkan 3- Fatih Yardımcı 4- Samiha Yasemin 5- Uğur Kayısı 6- Mehmet Karkın 7- Hüseyin Eser 8- Nazım Metin 9- Erol Danyıldız 10- Levent Kartal 11- Çiğdem İpek 12- İdris Karabulut 13- Sönmez Döner 14- Ahmet Kıyak 15- Nuray Yeniçırak 16- Melahat Şeremet 17- Ergin Balcı 18- Ayşe Yalçın 19- Murat Karaca 20- Eser Ekinci 21- Gülümser Ünsal 22- Gönül Bektaş 23- Fulya Arnavutoğlu 24- Özlem Şeremet 25- Mecit Çelik 26- Ebubekir Özkan 27- Fahri Kılıç 28- Muharrem Sandıkçı BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1- Tuna Koç 2- Ahmet Rüştü Çelebi 3- Remzi Akkoyun 4- İrfan Bulut 5- Suzan Çelik 6- Türkan Karabulut 7- Abdülkadir Kalay 8- Ayhan Gökçe 9- Mehmet Cem Özel 10- Ziya Karacan 11- Tolga Aral 12- Zafer Erel 13- İbrahim Çelebi 14- Durmuş Aslan 15- Sancar Kaya 16- Aslan Baykara 17- Şevki Çay 18- Halil Saka 19- Mustafa Çırakkatı 20- Sultan Erdoğan 21- Bülent Dağdeviren 22- Mahsen Uçan 23- Muhammed Enes Kaya 24- Abdulkadir Karahan 25- Ömer Kavran 26- Mustafa Taş 27- Nuri Dost 28- Mahmut Yazıcı DEMOKRATİK SOL PARTİ 1- Hasan Macit 2- Hüseyin Mert 3- Yalçın Avcı 4- Asuman Sarıgül 5- Mustafa Özkan Kökçeli 6- Hasan Fehmi Yavuzalp 7- Hüseyin Ekici 8- Muammer Özkoca 9- Emin Doğan Aydın 10- Yüksel Yaşar 11- Esin Gündoğmaz Dönmez 12- Kurtuluş Bazu 13- Arif Özbay 14- Bulcan Ergun 15- Yakup Bektaş 16- Nihal Yüzüak 17- Semra Aydın 18- Kerim Aksu 19- Cemil Bilgiç 20- Murat Güngör 21- Orhan Dörttepe 22- Abdulaziz Şimdi 23- Ömer Burkankolu 24- Hasan Ertan 25- Esengül Alıcı 26- Kadriye Vildan Aslan 27- Zafer Zeynep Bozacı 28- Mustafa Durmaz BAĞIMSIZ - Teoman Aydan - Hasan Özbey - İsa Karaduman - Cafer Özsoy - Ümit Ülgen - Abdullah Levent Tüzel - Ömer Coşkun - Hanefi Avcı - Mustafa Avcı - Güneş Öztanrısever