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Politika

İSTANBUL 3. BÖLGE KESİN ADAY LİSTELERİ ANKARA (A.A)

29 Nisan 2011 13:04

-İSTANBUL 3. BÖLGE KESİN ADAY LİSTELERİ ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak milletvekili genel seçimine ilişkin kesin aday listeleri, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.      Kesin aday listelerine göre, İstanbul 3. bölgenin milletvekili adayları şöyle:      ADALET VE KALKINMA PARTİSİ           1- Ömer Dinçer      2- Abdülkadir Aksu      3- Ünal Kacır      4- Hakan Şükür      5- Halide İncekara      6- Mustafa Şentop      7- Feyzullah Kıyıklık      8- Tülay Kaynarca      9- Nureddin Nebati      10- Mehmet Doğan Kubat      11- Bülent Turan      12- Mehmet Muş      13- Gülay Dalyan      14- Enver Yılmaz      15- Harun Karaca      16- Cemal Özdemir      17- Alpay Tarhan      18- Behiye Eker Albayrak      19- Sadık Danışman      20- Emrah Kulaklı      21- Esra Deniz      22- Mezemmil Hevadpal      23- Abdullah Başçı      24- Hayati Güllük      25- Necati Karagöz      26- İsa Gümüş      27- Yusuf İşler      28- Salih Çağdaş           DEMOKRAT PARTİ           1- Muharrem Bayraktar      2- Selim Kotil      3- Fuzuli Bektaş      4- Faruk Korça      5- Yasin Elmaslı      6- Mehmet Solmaz      7- Sıddıka Semahat Demir      8- Gürkan Akbaba      9- Necmettin Dönmez      10- Sabiha Karamustafa      11- Poyraz Uşkay      12- Ulviye Cansu Hondor      13- Hürriyet Ercan      14- Neslihan Barkın Tümay      15- Semra Atasoy      16- Meltem Önder      17- İlker Hakan Terzioğlu      18- Vildan Gencoğlu Çeçen      19- Aygün Mahmutoğlu      20- Özcan Cirit      21- Gökhan Tapan      22- Seven Yılmaztürk      23- Dilşat Sevgi Sayın      24- Kenan Cengiz      25- Seval Süzgün      26- Ali Kılıç      27- Cumhur Akgün      28- Şakir Aynacı           CUMHURİYET HALK PARTİSİ           1- Erdoğan Toprak      2- Umut Oran      3- Süleyman Çelebi      4- Osman Oktay Ekşi      5- Binnaz Toprak      6- Sabahat Akkiraz      7- Faik Tunay      8- Ali Özgündüz      9- Ferit Mevlüt Aslanoğlu      10- Muhammet Çakmak      11- Kenan Şimşek      12- Mehmet Ali Özpolat      13- Kamil Uğurlu      14- Bülent Kerimoğlu      15- Kutsiye Benan Baykal      16- Orhan Duran      17- Selami Özdemir      18- Bayramali Çeşmeci      19- Hüseyin Aydoğdu      20- Berrin Balcı      21- Derya Ekşi      22- Yeğane Güley      23- Emir Hüseyin Akın      24- Özge Utan      25- Turan Aydoğan      26- Taşkın Kılıç      27- Cevahir Kılıç      28- Tacettin Devran Çakmakçı           MİLLET PARTİSİ           1- Ahmet Aktaş      2- Derviş Doğan      3- Zehra Edibe Atli      4- Tülay Yılmaz      5- İhsan Turgut      6- Metin Bucak      7- Süleyman Karaoğlu      8- Sebahattin Gülmez      9- Ayten Görüşük      10- Etem Kuri      11- Fuat Çiçekli      12- Emine Özsoy      13- Hasibe Korkmaz      14- Muhittin Elmalı      15- Elif Baykara      16- Ayşe Ev      17- Abdullah Özsoy      18- Fatma Yılmaz      19- Erhan Sofu      20- Ayşe Özçelik      21- Emin Özsoy      22- Ahmet Şahap      23- İsmail Dedeoğlu      24- Hatice Ertuğrul      25- Özgen Başat      26- Halil Yalçınkaya      27- Ebubekir Yıldız      28- Ayşe Üyüklüer           LİBERAL DEMOKRAT PARTİ           1- Ayşe Pervin Sutaş Bozkurt      2- Tuna Yıldız      3- Mahmut Karamehmetoğlu      4- İbrahim Aydın      5- Hüseyin İstafiloğlu      6- Özden Ruşen Çairli      7- İlker Özdel      8- Necdet Kuyumcu      9- Elçin Gürses      10- Muhammet Karaoğlu      11- Kemal Aydın      12- Sevin Özen      13- Mehmet Dolgun      14- Hakan Güneysu      15- Noyan Demirtaş      16- Ahmet Saygıner      17- Cumhur Güneş      18- Hikmet Peten      19- Kaya Yalçınoğlu      20- Hasan Ünlü      21- Şaban Yücel      22- Mustafa Can Duman      23- Mustafa Dilek      24- Yusuf Mercan      25- Tulin Fulya Mutlutürk      26- Hüseyin Erdoğan      27- Meryem Türesel      28- Akif Bulut Batman           SAADET PARTİSİ           1- Hasan Bitmez      2- Ali İhsan Gündoğdu      3- Abdulkadir Çelebi      4- Ebrar Bezci      5- Ahmet Küçükağa      6- Celal Ustacan      7- Osman Baş      8- Hüseyin Kavlu      9- Veli Tunç      10- Beşir İstemi      11- Ramazan Boyalık      12- Sebahattin Uçar      13- Yunus Aksoy      14- Hayati Gül      15- Emine Öztürk      16- Ender Esiner      17- Ali Küçük      18- Metin Öztürk      19- Erdal Yılmaz      20- Adem Çalış      21- Erdinç Adanır      22- Ebubekir Erduran      23- Abdullah İlkadlı      24- Muhammet Resuloğlu      25- Turgay Akar      26- Mürsel Başer      27- Adem Okutan      28- Erol Karabulut           HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ           1- İlyas Murat      2- Nur Yasemin Ölçener      3- Celal Topuz      4- Gökhan Er      5- Türker Uygun      6- Ayşe Uçar      7- Birgül Köşemeci      8- Sevgi Kefeli      9- Zeynep Karataş      10- Haluk Sarıcı      11- Nurten Loklar      12- Fatma Kocadüz      13- Hasan Aras      14- Ergin Mutaflar      15- Burcu Konuk      16- Hamdi Serkan Konuk      17- Bekir Sıtkı Baysın      18- Birgen Şıdım      19- Serdar Şıdım      20- Ayfer Zehra Baysın      21- Mustafa Sönmez      22- Oya Şeker      23- Belgin Bahar      24- Seyhan Akdere      25- Kevser Keser      26- Figen Bilgen      27- İsmail Hakkı Özaras      28- Celal Atılgan           HALKIN SESİ PARTİSİ           1- Zeki Kılıçaslan      2- Mukadder Başeğmez      3- Musa Akbal      4- Erol Erdoğan      5- Yusuf Engin      6- Zeynep Çanak      7- Süleyman Pektaş      8- Yaşar Yerlikaya      9- Atilla Yılmaz      10- Zeynep Camcı      11- Selim Darıcı      12- Abdurrahman Zafer Çuhadar      13- Fatih Dursunkaya      14- Mustafa Işık Şadi Kaşo      15- Mehmet Faruk Haberveren      16- Yavuz Kaskan      17- Dilşad Tülgen Öztürk      18- Hikmet Yıldırım      19- Abdulkadir Ayyılmaz      20- Zübeyir Bekiroğlu      21- Nil Gülsüm Gül      22- Nigar Hilal Bayram Polat      23- Muhammet Ali Aygün      24- Fatmagül Yakar      25- Nedim Altun      26- Emrah Evren Diğa      27- Servet Yazıcı      28- Yusuf Yıldız           MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ           1- Meral Akşener      2- Atilla Kaya      3- Mehmet Taytak      4- İhsan Barutçu      5- Ahmet Mucip Gökçen      6- Timur Can Ulusoy      7- Ahmet Turgut      8- Pınar Ergenekon      9- Ercüment Yavuz Kılıç      10- Orhan Genikli      11- Sayit Yusuf      12- Zeynep Yaman      13- Ali Ekber Yeşil      14- Erdem Demirci      15- Doğan Avcı      16- Azmi Karamahmutoğlu      17- Enver Demir      18- Gülay Doğanay      19- Hami Arıcı      20- Fazlı Yurdabak      21- Aysun Özer      22- Bahattin Şengül      23- İsmet Güngör      24- Funda Özkan      25- Mustafa Ertekin      26- Şenol Vatansever      27- Muharrem Yıldız      28- Mehmet Yasin Muratal           TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ           1- Hüseyin Karabulut      2- Serkan Arıkışı      3- Yaşar Çelik      4- Selin Dingiloğlu      5- Ersin Kılaf      6- İbrahim Ağçal      7- Özge Helvacıoğlu Ballı      8- Turan Soydan Keneş      9- İlhami Durmazkeser      10- Atakan Bağış      11- Kazım Akgül      12- Fatma Keleş      13- İsmail Arısoy      14- Şafak Karaçan      15- Kenan Kündür      16- Aynur Alataş      17- Faruk Acar      18- Hasan Ali Yanıker      19- İsmet Küçükler      20- Zafer Yavuz      21- Tülün İçil      22- Fulya Durak      23- Ahmet Günaydın      24- Saime Yılmaz      25- Volkan Surgün      26- Nurdan Yılmaz      27- Vahit Atam      28- Önder Özütemiz           MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ           1- İsmail Şeremet      2- Zafer Aşkan      3- Fatih Yardımcı      4- Samiha Yasemin      5- Uğur Kayısı      6- Mehmet Karkın      7- Hüseyin Eser      8- Nazım Metin      9- Erol Danyıldız      10- Levent Kartal      11- Çiğdem İpek      12- İdris Karabulut      13- Sönmez Döner      14- Ahmet Kıyak      15- Nuray Yeniçırak      16- Melahat Şeremet      17- Ergin Balcı      18- Ayşe Yalçın      19- Murat Karaca      20- Eser Ekinci      21- Gülümser Ünsal      22- Gönül Bektaş      23- Fulya Arnavutoğlu      24- Özlem Şeremet      25- Mecit Çelik      26- Ebubekir Özkan      27- Fahri Kılıç      28- Muharrem Sandıkçı           BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ           1- Tuna Koç      2- Ahmet Rüştü Çelebi      3- Remzi Akkoyun      4- İrfan Bulut      5- Suzan Çelik      6- Türkan Karabulut      7- Abdülkadir Kalay      8- Ayhan Gökçe      9- Mehmet Cem Özel      10- Ziya Karacan      11- Tolga Aral      12- Zafer Erel      13- İbrahim Çelebi      14- Durmuş Aslan      15- Sancar Kaya      16- Aslan Baykara      17- Şevki Çay      18- Halil Saka      19- Mustafa Çırakkatı      20- Sultan Erdoğan      21- Bülent Dağdeviren      22- Mahsen Uçan      23- Muhammed Enes Kaya      24- Abdulkadir Karahan      25- Ömer Kavran      26- Mustafa Taş      27- Nuri Dost      28- Mahmut Yazıcı           DEMOKRATİK SOL PARTİ           1- Hasan Macit      2- Hüseyin Mert      3- Yalçın Avcı      4- Asuman Sarıgül      5- Mustafa Özkan Kökçeli      6- Hasan Fehmi Yavuzalp      7- Hüseyin Ekici      8- Muammer Özkoca      9- Emin Doğan Aydın      10- Yüksel Yaşar      11- Esin Gündoğmaz Dönmez      12- Kurtuluş Bazu      13- Arif Özbay      14- Bulcan Ergun      15- Yakup Bektaş      16- Nihal Yüzüak 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