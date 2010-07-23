İstanbul 3-4 gün daha bunalacak

T24 - İstanbul’da etkili olan bunaltıcı hava 3-4 gün daha devam edecek. Nem yüzde 70’lere çıkarken, hissedilen sıcaklık 40 derece olacak.



Meteoroloji İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Tayfun Yüksel, İstanbul'daki bunaltıcı havanın 3-4 gün daha devam edeceğini bildirdi.



Meteoroloji İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Tayfun Yüksel, bugün İstanbul'da gün içerisinde sıcaklığın 30 derece, nemin yüzde 50, hissedilen sıcaklığın da 35 derece olduğunu söyledi.



İstanbulluların hava sıcaklığına bağlı olarak yaşadığı bunaltıcı havanın gelecek günlerde artarak devam edeceğini belirten Yüksel,''Karadeniz üzerinde, belli bölgelerde yağışlı hava var. Denizde olan buharlaşmayla birlikte bu yağışların da etkisiyle nemde hissedilir derecede artış var. Bu nem, kuzey rüzgarlarının deniz üzerinden nemli havayı getirmesinden kaynaklanıyor. İstanbul'da bu bunaltıcı hava önümüzdeki 3-4 gün devam edecek'' diye konuştu.



Sıcaklıkta çok büyük bir artış olmasa da hissedilen sıcaklığın ve nemin yarından itibaren artacağını kaydeden Yüksel, ''Yarından itibaren sıcaklık 32 dereceye çıkacak. Nem yüzde 60-70'lerde olacak. Hissedilen sıcaklık da 39-40 dereceyi bulacak'' dedi.



Yüksel, hissedilen sıcaklık ve nemin özellikle kalp hastalarını ve nefes darlığı çekenleri fazla etkileyebileceği uyarısında bulunarak, özellikle güneşin kendini gösterdiği ve nemin fazla hissedildiği 13.00-17.00 saatleri arasında mümkünse dışarıya çıkılmaması gerektiğini söyledi.



İstanbul'daki etkili yağış döneminin atlatıldığını ifade eden Yüksel, ''İstanbul'da bugün için zaman zaman belli bölgelerde hafif yağışlar olabilir. Yağışlar, yarın da benzer şekilde biraz daha doğuya kayarak hafif yağışlar şeklinde devam edecek. Bu saatler itibariyle hafif geçişler olsa da yarın ve ertesi gün itibariyle yağış beklemiyoruz'' diye konuştu.



