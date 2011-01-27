İstanbul 25 milyarlık bütçeyle yönetiliyor

T24 - Toplam 13 milyon nüfusuyla dünyanın en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul, bu sene 24 milyar 658 milyon 360 bin TL bütçeyle yönetilecek.



2011 yılı bütçesi 6 milyar 700 milyon TL olan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bağlı kuruluşlarından İSKİ'nin 3 milyar 256 milyon 532 bin TL, İETT'nin 1 milyar 800 milyon 445 bin TL ve bağlı 25 şirketin 6 milyar 298 milyon 7 bin TL olmak üzere 18 milyar 54 milyon 984 bin TL konsolide bütçesi bulunuyor.



İstanbul'un 39 ilçesinin toplam bütçesi de 5 milyar 703 milyon 376 bin 9 TL. İstanbul İl Özel İdaresinin 2011 yılı bütçesi de 325 milyon TL. Bu bütçe bir önceki yıldan gelen devirler ve genel bütçeden gelen ödeneklerle birlikte 900 milyon TL'ye çıkıyor. Böylece İstanbul 2011'de toplam 24 milyar 658 milyon 360 bin TL'lik kaynak kullanmış olacak.





Yatırım bütçesi



İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütçesinden 4 milyar 158 milyon 728 bin TL, İSKİ bütçesinden 1 milyar 594 milyon 920 bin TL, İETT bütçesinden 561 milyon 253 TL, bağlı şirketlerden ise 1 milyar 188 milyon 177 bin TL yatırıma harcanacak. Böylece İstanbul Büyükşehir Belediyesinin konsolide bütçesinden yatırıma 7 milyar 503 milyon 78 bin TL harcanacak.



İstanbul'un 39 ilçesinin toplam bütçesinden ortalama yüzde 20'sinin yatırımlara harcandığı hesaplandığında, ilçeler 1 milyar 150 milyon TL tutarında yatırım yapacak. İstanbul İl Özel İdaresi'nin 224 milyon 493 bin 401 TL olan yatırım bütçesiyle birlikte kente toplam bütçeden yaklaşık 8 milyar 877 milyon 571 bin 401 TL yatırım yapılacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, konsolide bütçesinden yüzde 49'unu ulaşım yatırımlarına ayırırken, İl Özel İdaresi de bütçesinin yüzde 43,75'ini eğitim, kültür ve sosyal hizmetlere ayırdı.





Ulaşım yatırımları



Büyükşehir Belediyesinin yatırım kalemleri içinde en fazla pay her yıl olduğu gibi 2011'de de ulaşım yatırımlarına ayrıldı. Ulaşım için Büyükşehir Belediyesi bütçesinden 2 milyar 663 bin 963 TL, İETT Bütçesinden 561 milyon 253 bin TL, bağlı şirketlerin bütçelerinden de 192 milyon 681 bin TL ayrıldı. Böylece 3 milyar 417 milyon 897 bin TL (yüzde 46) olan ulaşım bütçesi kapsamında, metro yatırımları, alt ve üst geçitler, köprülü kavşak ve viyadükler, asfalt,trafik ve yol düzenleme işleri yapılacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yatırım bütçesinden ikinci en yüksek payı ise çevre yatırımları alacak. Çevre yatırımları için İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesinden 700 milyon 364 bin TL, İSKİ bütçesinden 1 milyar 594 bin 920 TL, bağlı şirketlerin bütçelerinden 333 bin 828 TL olmak üzere 2 milyar 629 bin 112 TL ayrıldı. Çevre yatırımları kapsamında ana arter ve meydanlarda aydınlatma tesislerinin yapımı, park bahçe ve çevre düzenlemeleri, katı atıkların toplanması, taşınması, bertarafı ve geri kazanımı, deniz ve kıyıların temizliği, mezarlıkların bakımı, onarımı ve düzenlenmesi ile çevre korumaya ilişkin diğer yatırımlar yapılacak.



Konsolide bütçeden şehir tiyatroları, çocuk şenlikleri, halka yönelik konserler, kütüphane ve müze hizmetleri, kültür merkezlerinin yapımı ve işletilmesi, eğitim hizmetleri, kültürel etkinlikler gibi kültür ve turizm yatırımları için ise 179 milyon 301 bin TL harcanacak.



Hasta, yaşlı ve özürlü vatandaşlara yönelik sağlık giderleriyle, çeşitli sosyal tesislerin yapımı, halka yönelik konut yapımları gibi sağlık ve sosyal hizmetlere ilişkin giderlerin konsolide bütçe içindeki payı 651 milyon 314 bin TL olarak hesaplanırken, yapıların güçlendirilmesi, kentsel dönüşüm çalışmaları, bina inceleme ve itfaiye hizmetleri gibi başta deprem olmak üzere afetlerden korunmaya yönelik hizmetler için 625 milyon 454 bin TL harcama öngörüldü.





İlçeler



İstanbul'un 39 ilçesinin 5 milyar 703 milyon 376 bin TL olan toplam bütçesinin ortalama yüzde 20'sinin yatırımlara harcandığı hesaplandığında da, ilçelerin 1 milyar 150 milyon TL tutarında yatırım yapacağı ortaya çıkıyor. İlçeler de yatırımlar kapsamında çevre koruma, park ve bahçe yapımları, temizlik giderleri, yol bakım ve onarım çalışmaları, sosyal hizmetler, spor ve kültürel yatırımlar geliyor.



İstanbul'un ilçeleri arasında Fatih Belediyesi 291 milyon 590 milyonluk bütçesiyle ilk sırada yer alırken, 260 milyon TL'lik bütçesiyle Şişli ikinci, 250 milyon TL'lik bütçesiyle de Küçükçekmece 3. sırada yer alıyor. İlçeler arasında en az bütçesi olan ise sırasıyla 18 milyon 700 bin TL'lik bütçesiyle Şile birinci, 28 milyon TL'lik bütçesiyle Adalar ikinci, 28 milyon 500 bin TL'lik bütçesiyle de Çatalca üçüncü sırada yer aldı.





Yaklaşık 100 yeni okul



İstanbul İl Özel İdaresinin 325 milyon TL olan 2011 yılı bütçesinden 224 milyon 493 bin 401 TL yatırımlara ayrıldı. Yatırımlar içinde 142 milyon 175 bin 174 TL (yüzde 43,75) ile eğitim, kültür ve sosyal hizmet yatırımları ilk sırada yer alırken, 70 milyon TL (yüzde 22) ile sağlık yatırımları ikinci sırada yer aldı.



Eğitim yatırımları kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da yaklaşık 100 yeni okul yapılacak, mevcut okullar onarımdan geçirilecek. Hem yeni açılan okulların, hem de mevcut okulların bilgisayar, sıra, masa, öğretmen kürsüsü dolabı, tahtası gibi donanımla ilgili tüm malzemeleri karşılanacak. Arsa alımları ve kamulaştırmalar yapılacak, okulların doğalgaz dönüşümleri gerçekleştirilecek, bilgi teknoloji sınıfları yenilenecek, çocuk eğitim parkları yapılacak.





6 spor salonu yapılacak



Spor hizmetlerine yönelik yatırımlar kapsamında da Kağıthane Yahya Kemal Spor Salonu, Beylikdüzü Spor Kompleksi, Sultangazi Fulbol Sahası modernizasyonu, Sancaktepe Spor Kompleksi, Çekmeköy Spor Kompleksi, Gaziosmanpaşa Küçükköy Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, Çatalca Kestanelik Spor Salonu, Pendik Kavakpınar Futbol Sahası, Bahçelievler Spor Salonu ve Pendik Batı Mahallesi Futbol sahası yapılacak.



Kültür yatırımları kapsamında da Kültür ve Turizm Bakanlığına ait eski eserler ve müzelerin röleve restorasyon, restitüsyon güçlendirme projeleri, okullarda tiyatro eserleri sergilenmesi, halk kütüphanelerine malzeme alımı, Ataşehir'de Kültür Merkezi yapılacak.



Sosyal hizmetlerle ilgili yatırımlar kapsamında da, mesleki ve teknik eğitim kursları, sosyal hizmetler kuruluşlarına meslek elemanı, bakım, temizlik ve diğer personel hizmet alımı, sosyal hizmetler kuruluşlarına araç kiralanması, korunmaya muhtaç çocuklar, kadınlar ve gençler için çocuk evi kiralama, engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye alımı, Zeytinburnu Engelli Rehabilitasyon Merkezi Yapımı, Beylikdüzü Huzurevi Yapımı, Maltepe Toplum Merkezi ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Binaları Proje ve Yapım işi gerçekleştirilecek.





4 yeni hastane yapılacak



Sağlık yatırımları kapsamında toplum sağlığı merkezleri yapımı, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi A Blok'un yeniden yapılması, Bahçelievler ve Büyükçekmece Devlet Hastanesi yapımı, Sancaktepe Sarıgazi Eğitim Araştırma hastanesi yapımı, Halkalı Mehmet Akif Ersoy Kalp Damar Cerrahi Eğitim Araştırma Hastanesi Ek Bina yapımı, Çekmeköy Devlet Hastanesi ek bina yapımı, Sultangazi, Bağcılar, Küçükçekmece, Eyüp Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Gaziosmanpaşa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi yapılacak.



İl Özel İdaresi bu yılki bütçesinden tarım ve orman hizmetlerine 7 milyon 408 bin 17 TL (yüzde 2,3), sanayi ve ticaret hizmetlerine 1 milyon 911 bin 136 TL, emniyet hizmetlerine 1 milyon TL, afet ve acil durum hizmetlerine de 1 milyon 999 bin 74 TL harcanacak.





