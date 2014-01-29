İstanbul 2020'de Avrupa'nın en büyük metropolü olacak!

İngiltere merkezli araştırma kuruluşu Euromonitor International, Avrupa'nın 2020 falına baktı. İstanbul, 2018'den itibaren Londra'yı geride bırakarak 16 milyonu aşan nüfusuyla Avrupa'nın en büyük metropolü olacak.

Vatan gazetesinden Uğur Koçbaş’ın haberine göre, Euromonitor International Avrupa'nın geleceği konusunda bir çalışmaya imza atarak 2020 yılında Avrupa'nın en hızlı büyüyecek şehirlerini belirledi. İstanbul, nüfusu 1 milyonu aşan onlarca şehir içerisinde 'Avrupa'nın en hızlı büyüyen şehri' oldu. Onu Konya ve Bursa takip etti. 5 Türk şehri, en hızlı büyüyen 10 Avrupa şehri arasındaki yerini aldı. Diyarbakır, Antalya ve Gaziantep; Oslo, Bordeaux, Bristol ve Newcastle gibi batı şehirleriyle ilk 10'u oluşturdu. Euromonitor'ün tahminlerine göre şu anki nüfusu 13.8 milyon olan İstanbul, 2017'nin ortasında İngiltere'nin başkenti Londra'yı nüfusta geride bırakacak ve 2020'de 16 milyon dolar nüfusuyla Avrupa'nın en büyük metropolü olacak. Paris ve Madrid gibi batı başkentileri ile arayı da iyice açacak.

Sorunlar 'Titanik' gibi

Araştırmanın sonuçlarını yayınlayan The Atlantic Cities sitesi, 'Bu nüfus artışı ve genişleme ile İstanbul'un şehircilikle ilgili sorunları da 'Titanik' boyutunda olacak' yorumunu yaptı. En büyük sorunun ise ulaşım olmaya devam edeceğini vurgulayarak 'Marmaray ve yeni metro hatları gibi projelere rağmen dalga dalga büyüyen şehrin ulaşım sorununu çözmeye yönelik hamleler bir adım geriden geliyor' diye yazdı. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'nın ardından inşa edilen mahallelerin olası İstanbul depreminde yıkılma olasılığı en yüksek binalar olduğuna dikkat çekilerek 'Kentsel dönüşüm' ile bu yıkıp yeniden yapma girişiminin başlatıldığına dikkat çekti.

Euromonitor'ün Batı Avrupa ile ilgili araştırmasının diğer sonuçları ise şöyle:

* 2020 yılında Batı Avrupa'da şehirlerde yaşayan insanların oranı yüzde 79 olacak.

* Batı Avrupa'da şehirli nüfusun sayısı 397 milyona yükselecek.

* Avrupalılar'ın yüzde 48'i nüfusu 1 milyonun üzerinde olan metropolis kentlerde yaşacak.