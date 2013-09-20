İstanbul 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için başvuruyu yaptı

UEFA, 13 farklı şehirde gerçekleştirilecek olan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için aday olan ülke ve şehirleri açıkladı. Şehirler arasında beklendiği gibi İstanbul da yer alıyor... 2020 Olimpiyat Oyunları'na da aday olan ancak kaybeden İspanya, 4 şehirle aday oldu.(Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao)



Başvuru yapan ülke ve şehirler



Ermenistan (Erivan), Azerbaycan (Bakü), Beyaz Rusya (Minsk), Belçika (Brüksel), Bulgaristan (Sofya), Hırvatistan (Zagreb), Çek Cumhuriyeti (Prag), Danimarka (Kopenhag), İngiltere (Londra), Finlandiya (Helsinki), Fransa (Lyon), Makedonya (Üsküp), Almanya (Münih), Yunanistan (Atina), Macaristan (Budapeşte), İsrail (Kudüs), İtalya (Roma, Milano), Kazakistan (Astana), Hollanda (Amsterdam), Polonya (Varşova, Chorzow), Portekiz (Lizbon, Porto), İrlanda (Dublin), Romanya (Bükreş), Rusya ( St. Petersburg), İskoçya (Glasgow), Sırbistan (Belgrad), İspanya (Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia), İsveç (Solna), İsviçre (Basel), Türkiye (İstanbul), Ukrayna (Kiev, Donetsk) ve Galler (Cardiff )