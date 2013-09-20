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Spor

İstanbul 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için başvuruyu yaptı

UEFA'nın resmi açıklamasında, farklı şehirlerde düzenlenecek 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Aralarında Türkiye'nin de olduğu 32 ülke başvurduğu belirtildi

20 Eylül 2013 16:05

UEFA, 13 farklı şehirde gerçekleştirilecek olan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için aday olan ülke ve şehirleri açıkladı. Şehirler arasında beklendiği gibi İstanbul da yer alıyor... 2020 Olimpiyat Oyunları'na da aday olan ancak kaybeden İspanya, 4 şehirle aday oldu.(Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao)


Başvuru yapan ülke ve şehirler


Ermenistan (Erivan), Azerbaycan (Bakü), Beyaz Rusya (Minsk), Belçika (Brüksel), Bulgaristan (Sofya), Hırvatistan (Zagreb), Çek Cumhuriyeti (Prag), Danimarka (Kopenhag), İngiltere (Londra), Finlandiya (Helsinki), Fransa (Lyon), Makedonya (Üsküp), Almanya (Münih), Yunanistan (Atina), Macaristan (Budapeşte), İsrail (Kudüs), İtalya (Roma, Milano), Kazakistan (Astana), Hollanda (Amsterdam), Polonya (Varşova, Chorzow), Portekiz (Lizbon, Porto), İrlanda (Dublin), Romanya (Bükreş), Rusya ( St. Petersburg), İskoçya (Glasgow), Sırbistan (Belgrad), İspanya (Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia), İsveç (Solna), İsviçre (Basel), Türkiye (İstanbul), Ukrayna (Kiev, Donetsk) ve Galler (Cardiff )

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