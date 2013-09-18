‘Türkiye Euro 2020 finalinin en büyük adayı’

Türkiye, 2020 Olimpiyatları’nı alamamasının ardından 2020 Avrupa Şampiyonası finaline göz kırptı. Türkiye Futbol Federasyonu, futbol organizasyonu için UEFA Başkanı Michel Platini’nin desteğini aldıklarını belirtti.

AP haber ajansına bilgi veren TFF Genel Sekreteri Emre Alkın, UEFA Başkanı Michel Platini’nin Ocak ayında İstanbul’a şartlı destek sözü verdiğini belirtti.

Alkın, yaptığı açıklamada, ‘Türkiye’nin Olimpiyatları alamaması halinde, Avrupa Şampiyonası final ayağına ev sahipliği yapması konusunda Platini’den destek aldığını’ ifade etti. Alkın, yüzyüze yapılan görüşmede, Platini’nin vereceği destek konusunda garanti verdiğini söyledi.

Platini’nin, Euro 2016’ya ev sahipliği yapacak ülkenin Fransa olarak belirlenmesinin ardından Türkiye’ye desteğini artırması bekleniyor.

Platini, Ocak ayında yaptığı açıklamada, 17 üyesi bulunan UEFA yönetici komitesinde Türkiye için ‘evet’ diyeceğini belirtmiş, ‘diğer üyeler için bir şey diyemeyeceğini’ söylemişti.

Kazanan Cuma günü belli olacak

UEFA, 13 ülkede oynanacak Euro 2020 için resmi başvuru yapan ülkeleri Cuma günü açıklayacak.

Alkın, EUFA’ya üye 54 ülke arasından ‘Türkiye dahil 3-4 ülkenin final ayakları için mücadele edeceğine inandıklarını' belirtti.

Alkın, “İspanya hazır ancak teklif konusunda çekimser. Almanya ise Türkiye’nin çok istekli olması halinde teklif yapmayacak. Macaristan istekli, ancak 7 yıl sonra bu organizasyon çok maliyetli hale gelecek” dedi.

UEFA, Euro 2020’nin final maçlarına ev sahipliği yapacak ülkeyi Eylül ayında belirleyecek. Grup maçlarının oynanacağı 12 şehir de aynı zamanda açıklanacak.