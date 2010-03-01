İstanbul 2010 dergisi çıktı

T24 – İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansından yapılan açıklamada, “Miras” konseptiyle yayınlanan ilk sayıda, ağırlıklı olarak kültürel miras ve kentsel uygulamalara yer verildiği, derginin yurt içi ve yurt dışında ilgili çevrelerde beğeniyle karşılandığı belirtildi.





Üç ayda bir Türkçe ve İngilizce yayınlanacak dergide, İstanbul tarihinden, kültür sanat hayatına, geçmişten bugüne sosyal kent yaşamına kadar geniş bir yelpaze içinde okurlarla buluşturuldu.



Son sayısı Ocak 2011’de yayımlanacak olan dergi, toplam 5 özel sayıyla Avrupa ve Türkiye’de kültür, sanat, siyaset, sivil toplum kuruluşu ve medya temsilcilerinden oluşan seçkin bir kitleye ulaştırılacak dergi, İstanbulluların olduğu kadar Avrupalıların kente olan ilgilerini arttırmayı, İstanbullularla Avrupa toplumu arasında bir anlayış ve diyalog köprüsü oluşturmayı amaçlıyor.



Her sayısında İstanbul’a ilişkin farklı bir dosya konusunu tüm detaylarıyla işleyerek gündem yaratmayı hedefleyen derginin “Miras” konulu ilk sayısında, İstanbul’un tarihini günümüzden yaklaşık 8 bin 500 yıl geriye taşıyan kazıların başlangıç noktası olan Yenikapı inceleniyor.



20 bin adet basıldı



Avrupa Kültür Başkenti unvanını taşıdığı süre boyunca, İstanbul’da başlayan, süren ve biten projelere yer verecek olan dergide, kentin enerjisi sayfalara da yansıyor. Kültür sanat etkinlik takvimi, müze programları, kentin yaşayan çağdaş yüzü derginin diğer renkli sayfalarını ,

oluşturuyor.