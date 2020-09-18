İstanbul 2 No'lu Baro Kurucular Kurulu Üyesi Tatlı: Haftaya kuruluşumuzu ilan edeceğiz

"Hafta içinde başvuru yapacağız"

İstanbul’da 2 No’lu Baro için yürütülen çalışmalar kapsamında şu ana kadar bin 800 civarında imza toplandı. Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre Hukukçular Derneği Başkanı ve İstanbul 2 No’lu Baro Kurucular Kurulu Üyesi Cavit Tatlı, imzaların henüz bin tanesinin ellerine ulaştığını söyledi. Türkiye Barolar Birliği’nin yeni barolar için açtığı e-imza sistemini kapatmasının ardından imzaları doğrudan elden topladıklarına dikkat çeken Tatlı, imzaları toparlama sürecinde olduklarını ifade ederek, “Şu an bin 800 civarında avukata ulaştık. Bunlardan bin kişinin imzası da genel merkezimize ulaştı. İmzaları elden toplamak biraz vakit alsa da kuruluşumuzu haftaya Ankara’da başvuru yaptığımız zaman ilan edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Yeni baroların, Barolar Birliği’ne delege gönderme sürecine ilişkin de yanlış bir algı oluşturulduğunun altını çizen Tatlı, delege sistemine ilişkin şunları söyledi:

“Yeni baroların TBB’ye delege gönderebilmesi için üye kayıt işlemlerini bugün (18 Eylül) tamamlamaları gerek yönünde yanlış bir algı var. Kurulmayan baro için süreç işlemeye başlamaz. Eylül ayı içeresinde biz baroyu kurup ekim ayında da genel kurul yaparsak, TBB’ye de delege göndeririz. Hukuken hiçbir eksiklik yok. Böyle bir algı oluşturmaya çalışanlar kendi düşüncelerini hukuka uygulama çabası içindedir. Eğer biz bu ay içerisinde baromuzu kurarsak da TBB ya da ilçe seçim kurulu bu hakkımızı elimizden almaya kalkarsa hakkımızı sonuna kadar takip ederiz. Yeni kurulmuş bir baronun elinden iki yıl baro başkanını, 4 yıl da TBB başkanını seçme hakkını almak hiçbir hukuk sisteminin koruyacağı bir şey değildir.”

"İstanbul Barosu seçimlerine katılmayacağız"

Tatlı, ekim ayı içerisinde yapılacak İstanbul Barosu seçimleri için de aday çıkarmayacaklarını kaydetti. İstanbul Barosu ile ilgili hiçbir çalışmaları olmadığını belirten Tatlı, “Seçimin olacağı gün de orada olmayacağız. Zaten seçime kadar da biz baromuzu kurmuş olacağız” dedi.

"Yeni kuracağımız baro bir grubun yansıması şeklinde olmayacak"

Ankara’da yeni baroyu bir ay içerisinde kurmayı hedeflediklerini belirten Korkmaz, “Şu ana kadar 700 imza topladık. Çalışmalarımız meslektaşlarımıza dağıttığımız broşürlerin yardımı ile sürüyor. Bir ay içerisinde çalışmalarımızı tamamlamayı hedefliyoruz” ifadelerine yer verdi. Korkmaz, yaklaşan Ankara Barosu seçimlerine de katılmayacaklarını belirterek, “Ankara Barosu seçimlerine aday çıkartmayacağız. Ankara Barosu’ndan ayrılmak gibi bir tercihimiz varken seçimlere katılmak kendimizle çelişmek olur“ dedi.