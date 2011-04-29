-İSTANBUL 2. BÖLGE KESİN ADAY LİSTELERİ ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak milletvekili genel seçimine ilişkin kesin aday listeleri, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kesin aday listelerine göre, İstanbul 2. bölge milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1- Nimet Çubukçu 2- Ayşe Nur Bahçekapılı 3- Burhan Kuzu 4- Ekrem Erdem 5- Volkan Bozkır 6- İbrahim Yiğit 7- Ahmet Kutalmış Türkeş 8- İsmail Safi 9- Türkan Dağoğlu 10- Şirin Ünal 11- Sevim Savaşer 12- Hüseyin Bürge 13- Osman Aşkın Bak 14- Ahmet Haldun Ertürk 15- Ahmet Baha Öğütken 16- Ahmet Hamdi Çamlı 17- Osman Köksal 18- Adem Ali Yılmaz 19- Üzeyir İlbak 20- Emin Haberdar 21- Ahmet Özel 22- Hüseyin Eroğlu 23- Ahmet Yıldız 24- Seçil Sayın Elmas 25- Nadir Uzun 26- Erol Günay 27- Ali Rıza Abdik DEMOKRAT PARTİ 1- Namık Kemal Zeybek 2- Haluk Bozovalı 3- İbrahim Berk 4- Bahtiyar Muhammet Erdoğan 5- Hakkı Çakır 6- Ahmet Lacin 7- Ayhan Aşan 8- Özcan Çoban 9- Diğdem Akyazı 10- Osman Yılmaz 11- Mehmet Özdemir 12- Yaşar Gökdaş 13- Murat Dönmez 14- Mehmet Ergöl 15- Müge Boncukçu 16- Abdülhalim Semerkandi 17- Ayten Yılmaz 18- Hüseyin Aksoy 19- Mehmet Kurhan 20- Ali Rıza Tunay 21- Safinaz Taşkıran 22- İsmail Altun 23- Emine Yerli 24- Halit Paşalı 25- Sevgi Aka 26- Bekir Türkeş 27- Ramazan Aktaş CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1- Kemal Kılıçdaroğlu 2- Bihlun Tamaylıgil 3- Mustafa Sezgin Tanrıkulu 4- Aydın Ağan Ayaydın 5- Sedef Küçük 6- Ercan Cengiz 7- Haluk Eyidoğan 8- Aykut Erdoğdu 9- Melda Onur 10- Bahri Sipahi 11- Çetin Soysal 12- İrfan Hüseyin Yıldız 13- Bülent Seyhan 14- Hüseyin Yaşar 15- Gülseren Onanç 16- Bayram Güven 17- Yasemin Öney Cankurtaran 18- Raif Balkaroğlu 19- Hakan Atalay 20- Seyfullah Beysülen 21- Özge Çağrı Toraman 22- Mari Gormezano 23- Cem Seymen 24- Müşerref Aksak 25- Bilge Koçkaya 26- Cem Cengiz Yılmaz 27- Kenan Malkoç MİLLET PARTİSİ 1- Aykut Edibali 2- Filiz Edibali 3- Mustafa Koçak 4- Özcan Yay 5- Salim Yılmaz 6- Celil Aydın 7- Süleyman Ersen 8- Nefise Demirezen 9- Osman Kılıç 10- Nedim Aksoy 11- Serdal Batmaz 12- Nebiha Doğan 13- Hüseyin Abdullahoğlu 14- Dursun Erdem 15- Murat İstanbullu 16- Aziz Çevik 17- Abdullah Cankal 18- Oya Veyis 19- Mustafa Karataş 20- Cemal Özcan 21- Necmiye Ünal 22- Emine Özdemir 23- Hava Çelik 24- Gürcan Dündar 25- Kenan Kars 26- Şükrü Cebeci 27- Nilgün Üyüklüer LİBERAL DEMOKRAT PARTİ 1- Özcan Arslan 2- Vedat Kohen 3- Yusuf Köse 4- Murat Daldaban 5- Olcayto Satı 6- Sonay Kale 7- Zeki Karaoğlu 8- Mustafa Mert Dolgun 9- Birsen Süslü 10- Abdullah Şengül 11- Vural Köse 12- Murat Özmen 13- Sibel Ersöz 14- İbrahim Aksu 15- Filiz Daştan 16- Dudu Erol 17- Bircan Alkan 18- Fatma Çileci 19- Mehmet Hayri Cüneydi 20- İbrahim Köseoğlu 21- Ferudun Aydoğan 22- Murat Orhan 23- Faik Mustafa Çelikdemir 24- Çağın Külhan 25- Müge İlgen 26- Veysel Dağ 27- Ali Işık SAADET PARTİSİ 1- Mustafa Kamalak 2- Temel Karamollaoğlu 3- Lütfi Kibiroğlu 4- Dursun Ali Düzenli 5- Mustafa Kaya 6- Yaşar Kangel 7- Pakize Yüzbaşıoğlu 8- Hasan Akpınar 9- Abdullah Deniz 10- Erol Urhan 11- Hüseyin Bundar 12- Cengiz Ertekin 13- Necati Ermiş 14- Mustafa Yaman 15- Zeynep Şule Rıdvanoğlu 16- Emre Ustaosmanoğlu 17- Mahmut Celal Terzi 18- Muzaffer Ercanlı 19- Muhammet Hanefi Çolak 20- Nihat Şadoğlu 21- Burhan Satır 22- Bilal Ay 23- Burhan Akar 24- Özbay Yağmurkaya 25- Ahmet Balcı 26- Ali Candır 27- İslam İnce HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ 1- Ali Atilla Arsan 2- Kut Emre Ertan 3- Selahattin Yavuz 4- Ömür Atahan 5- Murat Akbaş 6- Murat Can 7- Turgay Özbek 8- Hande Coşkun 9- Selim Serhatlı 10- Volkan Emre Türk 11- Aslıhan Yurdalan 12- Kevser Sarıkök 13- Hilal Arslan 14- Yeliz Vayni 15- Semra İrgin 16- Şerife Handan Ozman 17- Şebnem Pehlivan 18- Alper Bahar 19- Burak Baltacı 20- Deniz Ilgaz Arıtan 21- Cihan Berk 22- Ömer Efe 23- Ertuğrul Birses 24- Arzu Kahya 25- İdris Çeşmeci 26- Tolga Derindere 27- Akif Ormancı HALKIN SESİ PARTİSİ 1- Numan Kurtulmuş 2- Hasan Basri Aktan 3- Musa Demirci 4- Emel Topcu 5- Türker Saltabaş 6- Cemal Avci 7- Cahit Başaran 8- Arif Calban 9- Kerime Tunçbilek 10- Recep Doğan 11- Halit Atmaca 12- Mehmet Akif Seylan 13- Hamit Hatipoğlu 14- Abdulkadir Akyol 15- Nazmiye Kabakcı 16- İdris Kara 17- Suphi Yerli 18- Elif Gürgöl 19- Ahmet Kabanlı 20- Hanna Yılmaz 21- Esra Hiçdurmaz 22- Mustafa Arslan 23- Erdoğan Tüysüz 24- Hakan Zini 25- Yaşar Demirci 26- Ali Başaran 27- İlker Aydın MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1- Murat Başesgioğlu 2- Ümit Şafak 3- Celal Adan 4- Ümit Özdağ 5- Saffet Sancaklı 6- Ahmet Çolak 7- Esra Selimoğlu 8- Yusuf Günay 9- Özcan Pehlivanoğlu 10- İsrafil Çelik 11- Yurdanur Çebi 12- Sabahattin Yıldız 13- Rüstem Fırat 14- Pınar Çapar 15- Hikmet Karaçay 16- Arif Köroğlu 17- Yasemin Yıldırım 18- Ahmet Özyürek 19- Rıza Erol 20- Selahattin Önder 21- Kamil Balyer 22- Zekeriya Kökrek 23- Hamit Gürhan 24- Aydın Deliktaşlı 25- Muhammed Emin Özkurt 26- Mehmet Edip Tekkol 27- Gülseren Güçlüer TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1- Erkan Baş 2- Metin Kurt 3- Selen Kartay 4- Çetin Yüksel 5- Sunay Gedik 6- İrfan Ertel 7- Ahmet Kamil Tekerek 8- Raci Bostancı 9- Gülten Çakıcıoğlu 10- Sermin Önal 11- Şahin Arlı 12- Tarkan Konar 13- Koray Türkay 14- Tahsin Erbaş 15- Cemal Gül 16- İsa Daşdemir 17- Engin Arslan 18- Bilge Han Acılıoğlu 19- Emine Erdoğan 20- Yelda Koçak Urfa 21- Nazife Altuner 22- Metin Ceylan 23- İdil Zeynep Öztürk 24- Burçin Duan 25- Muhammet Zafer Urfa 26- Ünzüle Çelik 27- Özlem Özdemir MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1- Burhanettin Aktürk 2- Binali Arslan 3- Bekir Resuloğlu 4- Ali Demir 5- Türkan Karabacak 6- Beyhan Aktürk 7- Mesut Şahin 8- Nuri Soy 9- Nejat Karadayı 10- Menekşe Öztürk 11- Aydan Horat 12- Mikail Göktaş 13- Sevda Benli 14- Şahin Göktaş 15- Cengiz Açıkgöz 16- Totoç Bektaş 17- Münevver Ordu 18- Murat Budak 19- Erdal Şentürk 20- Aysun Yıldırım 21- Hamza Tabay 22- Nuray Parlak 23- Gülay Tatar 24- Hatice Polat 25- Sema Uslu 26- Hatice Demirata 27- Kenan Açıkgöz BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1- Bayram Karacan 2- Ekrem Dörtbudak 3- Cafer Sadık Doğan 4- Muharrem Çelik 5- Asim Deniz 6- Sabri Temtek 7- Salim Ethem Mican 8- Cihan Şerbet 9- Mesut Yegengil 10- Mustafa Almalı 11- Mustafa Karabulut 12- Satılmış Yücel 13- Alaattin Köse 14- Mürvet Doğan 15- Selahattin Keleş 16- Meral Venedik 17- Esengül Bakan 18- Sinan Çayır 19- Songül Ayaz 20- Tülay Kızılarmut 21- Gürsel Yılmaz 22- Ayşe Peskütancı 23- Kenan Helvalı 24- Halil Yıldırım 25- Birol Uçar 26- Mehmet Tali 27- Süleyman Şen DEMOKRATİK SOL PARTİ 1- Mahmut Yılbaş 2- Hadimi Soydal Sılay 3- Mustafa Aslan 4- Mahmut Aslan 5- Nesrin Altın 6- Hikmet Kabuk 7- Bayram İğdeli 8- Mustafa Taşpulat 9- Ali Kama 10- Selami Büyükturgay 11- İbrahim Bayraktar 12- Uğur Seten 13- Mustafa Yavuz Dizdar 14- Semiha Sevimsoy 15- Mustafa Ketenci 16- Lebibe Yurdakul 17- Nalan Ergin 18- Hayri Ethem Yüksel 19- Erdoğan Demircan 20- Ahmet Aşıcı 21- Mustafa Bodur 22- Mehmet Sinan Keçeli 23- İsa Şahin 24- Tuğçe Güryol 25- Uğur Şener 26- Cem Karadağ 27- İsmail Acer BAĞIMSIZ - Sırrı Süreyya Önder - Refik Özmen - Çetin Doğan - Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu - Cemal Şenol - Ekrem Şit - Abdürrahim Göze - Sedat Çetintaş