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Politika

İSTANBUL 2. BÖLGE KESİN ADAY LİSTELERİ ANKARA (A.A)

29 Nisan 2011 13:03

-İSTANBUL 2. BÖLGE KESİN ADAY LİSTELERİ ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak milletvekili genel seçimine ilişkin kesin aday listeleri, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.      Kesin aday listelerine göre, İstanbul 2. bölge milletvekili adayları şöyle:      ADALET VE KALKINMA PARTİSİ           1- Nimet Çubukçu      2- Ayşe Nur Bahçekapılı      3- Burhan Kuzu      4- Ekrem Erdem      5- Volkan Bozkır      6- İbrahim Yiğit      7- Ahmet Kutalmış Türkeş      8- İsmail Safi      9- Türkan Dağoğlu      10- Şirin Ünal      11- Sevim Savaşer      12- Hüseyin Bürge      13- Osman Aşkın Bak      14- Ahmet Haldun Ertürk      15- Ahmet Baha Öğütken      16- Ahmet Hamdi Çamlı      17- Osman Köksal      18- Adem Ali Yılmaz      19- Üzeyir İlbak      20- Emin Haberdar      21- Ahmet Özel      22- Hüseyin Eroğlu      23- Ahmet Yıldız      24- Seçil Sayın Elmas      25- Nadir Uzun      26- Erol Günay      27- Ali Rıza Abdik           DEMOKRAT PARTİ           1- Namık Kemal Zeybek      2- Haluk Bozovalı      3- İbrahim Berk      4- Bahtiyar Muhammet Erdoğan      5- Hakkı Çakır      6- Ahmet Lacin      7- Ayhan Aşan      8- Özcan Çoban      9- Diğdem Akyazı      10- Osman Yılmaz      11- Mehmet Özdemir      12- Yaşar Gökdaş      13- Murat Dönmez      14- Mehmet Ergöl      15- Müge Boncukçu      16- Abdülhalim Semerkandi      17- Ayten Yılmaz      18- Hüseyin Aksoy      19- Mehmet Kurhan      20- Ali Rıza Tunay      21- Safinaz Taşkıran      22- İsmail Altun      23- Emine Yerli      24- Halit Paşalı      25- Sevgi Aka      26- Bekir Türkeş      27- Ramazan Aktaş           CUMHURİYET HALK PARTİSİ           1- Kemal Kılıçdaroğlu      2- Bihlun Tamaylıgil      3- Mustafa Sezgin Tanrıkulu      4- Aydın Ağan Ayaydın      5- Sedef Küçük      6- Ercan Cengiz      7- Haluk Eyidoğan      8- Aykut Erdoğdu      9- Melda Onur      10- Bahri Sipahi      11- Çetin Soysal      12- İrfan Hüseyin Yıldız      13- Bülent Seyhan      14- Hüseyin Yaşar      15- Gülseren Onanç      16- Bayram Güven      17- Yasemin Öney Cankurtaran      18- Raif Balkaroğlu      19- Hakan Atalay      20- Seyfullah Beysülen      21- Özge Çağrı Toraman      22- Mari Gormezano      23- Cem Seymen      24- Müşerref Aksak      25- Bilge Koçkaya      26- Cem Cengiz Yılmaz      27- Kenan Malkoç           MİLLET PARTİSİ           1- Aykut Edibali      2- Filiz Edibali      3- Mustafa Koçak      4- Özcan Yay      5- Salim Yılmaz      6- Celil Aydın      7- Süleyman Ersen      8- Nefise Demirezen      9- Osman Kılıç      10- Nedim Aksoy      11- Serdal Batmaz      12- Nebiha Doğan      13- Hüseyin Abdullahoğlu      14- Dursun Erdem      15- Murat İstanbullu      16- Aziz Çevik      17- Abdullah Cankal      18- Oya Veyis      19- Mustafa Karataş      20- Cemal Özcan      21- Necmiye Ünal      22- Emine Özdemir      23- Hava Çelik      24- Gürcan Dündar      25- Kenan Kars      26- Şükrü Cebeci      27- Nilgün Üyüklüer           LİBERAL DEMOKRAT PARTİ           1- Özcan Arslan      2- Vedat Kohen      3- Yusuf Köse      4- Murat Daldaban      5- Olcayto Satı      6- Sonay Kale      7- Zeki Karaoğlu      8- Mustafa Mert Dolgun      9- Birsen Süslü      10- Abdullah Şengül      11- Vural Köse      12- Murat Özmen      13- Sibel Ersöz      14- İbrahim Aksu      15- Filiz Daştan      16- Dudu Erol      17- Bircan Alkan      18- Fatma Çileci      19- Mehmet Hayri Cüneydi      20- İbrahim Köseoğlu      21- Ferudun Aydoğan      22- Murat Orhan      23- Faik Mustafa Çelikdemir      24- Çağın Külhan      25- Müge İlgen      26- Veysel Dağ      27- Ali Işık           SAADET PARTİSİ           1- Mustafa Kamalak      2- Temel Karamollaoğlu      3- Lütfi Kibiroğlu      4- Dursun Ali Düzenli      5- Mustafa Kaya      6- Yaşar Kangel      7- Pakize Yüzbaşıoğlu      8- Hasan Akpınar      9- Abdullah Deniz      10- Erol Urhan      11- Hüseyin Bundar      12- Cengiz Ertekin      13- Necati Ermiş      14- Mustafa Yaman      15- Zeynep Şule Rıdvanoğlu      16- Emre Ustaosmanoğlu      17- Mahmut Celal Terzi      18- Muzaffer Ercanlı      19- Muhammet Hanefi Çolak      20- Nihat Şadoğlu      21- Burhan Satır      22- Bilal Ay      23- Burhan Akar      24- Özbay Yağmurkaya      25- Ahmet Balcı      26- Ali Candır      27- İslam İnce           HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ           1- Ali Atilla Arsan      2- Kut Emre Ertan      3- Selahattin Yavuz      4- Ömür Atahan      5- Murat Akbaş      6- Murat Can      7- Turgay Özbek      8- Hande Coşkun      9- Selim Serhatlı      10- Volkan Emre Türk      11- Aslıhan Yurdalan      12- Kevser Sarıkök      13- Hilal Arslan      14- Yeliz Vayni      15- Semra İrgin      16- Şerife Handan Ozman      17- Şebnem Pehlivan      18- Alper Bahar      19- Burak Baltacı      20- Deniz Ilgaz Arıtan      21- Cihan Berk      22- Ömer Efe      23- Ertuğrul Birses      24- Arzu Kahya      25- İdris Çeşmeci      26- Tolga Derindere      27- Akif Ormancı                HALKIN SESİ PARTİSİ           1- Numan Kurtulmuş      2- Hasan Basri Aktan      3- Musa Demirci      4- Emel Topcu      5- Türker Saltabaş      6- Cemal Avci      7- Cahit Başaran      8- Arif Calban      9- Kerime Tunçbilek      10- Recep Doğan      11- Halit Atmaca      12- Mehmet Akif Seylan      13- Hamit Hatipoğlu      14- Abdulkadir Akyol      15- Nazmiye Kabakcı      16- İdris Kara      17- Suphi Yerli      18- Elif Gürgöl      19- Ahmet Kabanlı      20- Hanna Yılmaz      21- Esra Hiçdurmaz      22- Mustafa Arslan      23- Erdoğan Tüysüz      24- Hakan Zini      25- Yaşar Demirci      26- Ali Başaran      27- İlker Aydın                MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ           1- Murat Başesgioğlu      2- Ümit Şafak      3- Celal Adan      4- Ümit Özdağ      5- Saffet Sancaklı      6- Ahmet Çolak      7- Esra Selimoğlu      8- Yusuf Günay      9- Özcan Pehlivanoğlu      10- İsrafil Çelik      11- Yurdanur Çebi      12- Sabahattin Yıldız      13- Rüstem Fırat      14- Pınar Çapar      15- Hikmet Karaçay      16- Arif Köroğlu      17- Yasemin Yıldırım      18- Ahmet Özyürek      19- Rıza Erol      20- Selahattin Önder      21- Kamil Balyer      22- Zekeriya Kökrek      23- Hamit Gürhan      24- Aydın Deliktaşlı      25- Muhammed Emin Özkurt      26- Mehmet Edip Tekkol      27- Gülseren Güçlüer                TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ           1- Erkan Baş      2- Metin Kurt      3- Selen Kartay      4- Çetin Yüksel      5- Sunay Gedik      6- İrfan Ertel      7- Ahmet Kamil Tekerek      8- Raci Bostancı      9- Gülten Çakıcıoğlu      10- Sermin Önal      11- Şahin Arlı      12- Tarkan Konar      13- Koray Türkay      14- Tahsin Erbaş      15- Cemal Gül      16- İsa Daşdemir      17- Engin Arslan      18- Bilge Han Acılıoğlu      19- Emine Erdoğan      20- Yelda Koçak Urfa      21- Nazife Altuner      22- Metin Ceylan      23- İdil Zeynep Öztürk      24- Burçin Duan      25- Muhammet Zafer Urfa      26- Ünzüle Çelik      27- Özlem Özdemir           MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ           1- Burhanettin Aktürk      2- Binali Arslan      3- Bekir Resuloğlu      4- Ali Demir      5- Türkan Karabacak      6- Beyhan Aktürk      7- Mesut Şahin      8- Nuri Soy      9- Nejat Karadayı      10- Menekşe Öztürk      11- Aydan Horat      12- Mikail Göktaş      13- Sevda Benli      14- Şahin Göktaş      15- Cengiz Açıkgöz      16- Totoç Bektaş      17- Münevver Ordu      18- Murat Budak      19- Erdal Şentürk      20- Aysun Yıldırım      21- Hamza Tabay      22- Nuray Parlak      23- Gülay Tatar      24- Hatice Polat      25- Sema Uslu      26- Hatice Demirata      27- Kenan Açıkgöz           BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ           1- Bayram Karacan      2- Ekrem Dörtbudak      3- Cafer Sadık Doğan      4- Muharrem Çelik      5- Asim Deniz      6- Sabri Temtek      7- Salim Ethem Mican      8- Cihan Şerbet      9- Mesut Yegengil      10- Mustafa Almalı      11- Mustafa Karabulut      12- Satılmış Yücel      13- Alaattin Köse      14- Mürvet Doğan      15- Selahattin Keleş      16- Meral Venedik      17- Esengül Bakan      18- Sinan Çayır      19- Songül Ayaz      20- Tülay Kızılarmut      21- Gürsel Yılmaz      22- Ayşe Peskütancı      23- Kenan Helvalı      24- Halil Yıldırım      25- Birol Uçar      26- Mehmet Tali      27- Süleyman Şen           DEMOKRATİK SOL PARTİ           1- Mahmut Yılbaş      2- Hadimi Soydal Sılay      3- Mustafa Aslan      4- Mahmut Aslan      5- Nesrin Altın      6- Hikmet Kabuk      7- Bayram İğdeli      8- Mustafa Taşpulat      9- Ali Kama      10- Selami Büyükturgay      11- İbrahim Bayraktar      12- Uğur Seten      13- Mustafa Yavuz Dizdar      14- Semiha Sevimsoy      15- Mustafa Ketenci      16- Lebibe Yurdakul      17- Nalan Ergin      18- Hayri Ethem Yüksel      19- Erdoğan Demircan      20- Ahmet Aşıcı      21- Mustafa Bodur      22- Mehmet Sinan Keçeli      23- İsa Şahin      24- Tuğçe Güryol      25- Uğur Şener      26- Cem Karadağ      27- İsmail Acer           BAĞIMSIZ           - Sırrı Süreyya Önder           - Refik Özmen      - Çetin Doğan      - Fatma 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