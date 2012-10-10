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İstanbul 18 bölgeye ayrılacak

Sistemde yüzde 10’luk seçim barajı da mevcut haliyle korunacak...

10 Ekim 2012 10:39

AKP'nin üzerinde çalıştığı 'daraltılmış seçim sistemi' adlı düzenlemeye göre Türkiye, 5 milletvekili çıkaracak bölgelere ayrılacak Sistem planlandığı gibi yasalaşırsa İstanbul'un mevcut sistemde 3 olan bölge sayısı da 18'e çıkacak.

AKP, seçilme yaşını 18'e indirecek düzenlemenin ardından seçim değişikliğini gündeme getirmeye hazırlanıyor.

Yasa değişikliği çalışmaları devam eden ve ‘daraltılmış seçim sistemi’ adı verilen sistem, planlandığı gibi yasalaşırsa Türkiye, ortalama 5 milletvekili çıkaracak dar bölgelere ayrılacak.

Örneğin, mevcut sistemle 90 milletvekilini üç ayrı seçim çevresinden çıkaran ve bölge başına ortalama 30 milletvekilinin düştüğü İstanbul, daraltılmış sistemde 18 bölgeye ayrılacak ve her bölge beş milletvekili çıkaracak.

Mevcut sistemde beşten az milletvekili çıkaran Tunceli gibi iller ise, bir bölge sayılacak ancak milletvekili sayısı beşe tamamlanmayacak.

 

YSK'nın yapısında değişiklil

 

Yeni sisteme paralel olarak Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) yapısında da bazı değişikliklere gidilecek. Kurulun üye sayısının artırılması, sadece hakimlerden oluşan yapının değiştirilmesi ve Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin teklifiyle kurul üyesi atanması hedefleniyor.

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