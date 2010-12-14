-İSTANBUL 11 AYDA 7.2 MİLYON YABANCI TURİST AĞIRLADI İSTANBUL (A.A) - 14.12.2010 - İstanbul'u bu yılın 11 ayında, 7 milyon 296 bin 256 yabancı turist ziyaret etti. Kente gelen yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 azaldı. İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul'a, Ocakta 294 bin 352, Şubatta 372 bin 713, Martta 489 bin 884, Nisanda 588 bin 601, Mayısta 688 bin 821, Haziranda 659 bin 117, Temmuzda 819 bin 420, Ağustosta 630 bin 636, Eylülde 712 bin 583, Ekimde 715 bin 567 ve Kasımda 517 bin 318 turist geldi. 2010 yılının Ocak-Kasım ayları arasında, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları ile Haydarpaşa, Pendik ve Karaköy limanlarından kente 6 milyon 489 bin 12 turist giriş yaptı. Edirne'deki Kapıkule, İpsala, Pazarkule ve Hamzabeyli Kara Hudut Kapıları ile Kapıkule ve Uzunköprü Gar Hudut kapılarından giriş yapan yabancılardan üçte birinin de İstanbul'a geldiği belirlendi. Böylece İstanbul'u bu yılın 11 ayında ziyaret eden turist sayısı 7 milyon 296 bin 256'ya ulaştı. Bu verilere göre, İstanbul'a gelen yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 5,9 oranında azaldı. Bu yılın 11 ayında gelen toplam 7 milyon 296 bin 256 yabancı ziyaretçinin 420 bin 153'ünü Karaköy Limanı'na gelen günübirlik ziyaretçiler oluşturdu. Edirne'den giriş yapan 2 milyon 421 bin 733 turistin üçte biri yani 807 bin 244'ü İstanbul'u ziyaret etti. Havayolu ile gelen yabancıların yüzde 18'i Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı kullandı. -GELEN TURİSTİN ÜLKELERE GÖRE PROFİLİ- 2010 Ocak-Kasım aylarında İstanbul'a gelen yabancılar arasında birinci sırada Almanlar, ikinci sırada İtalyanlar ve Ruslar, üçüncü sırada ise Amerikalılar yer alıyor. 11 ayda kente gelen yabancıların toplamdaki yüzdelerine bakıldığında, yüzde 12,9'unu Almanlar, yüzde 5,8'ini İtalyanlar ve Ruslar, yüzde 5,3'ünü ABD'liler, yüzde 5,2'sini İngilizler, yüzde 4,9'unu Fransızlar, yüzde 3,9'unu İranlılar, yüzde 3'ünü Hollandalılar, yüzde 2,9'unu İspanyollar, yüzde 2,5'ini Japonlar, yüzde 2'sini Azeriler, yüzde 1,9'unu Ukraynalılar, yüzde 1,6'şarını Avusturyalılar ve Türkmenler, yüzde 1,5'ini Belçikalılar ve yüzde 39,1'ini diğer ülkeler oluşturdu. Bu yıl ile geçen yılın aynı dönemi karşılaştırmasında, Rusya, İtalya, İran, Japonya ve Güney Kore'den gelen ziyaretçi sayılarında artış göze çarparken, Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda, İspanya, Ukrayna, Avusturya, İsviçre ve İsrail gibi ülkelerden gelen ziyaretçi sayısında düşüş meydana geldiği görüldü. -İSTANBUL'DAKİ ACENTALAR- Kültür Bakanlığı verilerine göre, İstanbul'da tüm gruplar ve şubeler dahil, toplam 2 bin 157 acente hizmet veriyor. İstanbul'un Kültür ve Turizm Bakanlığından ''İşletme Belgeli'' konaklama tesislerinin 63 bin 395, belediye belgeli konaklama tesislerinin 44 bin 945 olmak üzere 108 bin 340 yatak kapasitesi bulunuyor. Kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığından ''Yatırım Belgeli'' 31 bin 609 yatak kapasiteli konaklama tesisinin de inşası devam ediyor. İstanbul'da, Bakanlıktan ''İşletme Belgeli' toplam 84 bin 286 kişi kapasiteli yeme, içme ve eğlence tesisleri hizmet verirken toplam 4 bin 123 kişi kapasiteli yeme, içme ve eğlence tesisinin de inşaatı devam ediyor.