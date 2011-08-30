-İstanbul 109. sırada LONDRA (A.A) - 30.08.2011 - İstanbul, 140 şehrin sıralandığı "Dünyanın en yaşanabilir şehirleri" listesinde 109'uncu sırada yer aldı. Merkezi İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan, ekonomi ve iş alanlarında araştırmalar yapan "Economist Intelligence Unit" (EIU), yıllık olarak yayımladığı "Dünyanın en yaşanabilir şehirleri" listesini açıkladı. Yaşama koşulları, siyasi ve sosyal istikrar, suç oranı, sağlık hizmeti, kültürel aktiviteler, çevre, eğitim ve altyapı gibi konular dikkate alınarak yapılan sıralamada, ilk 10 sırada şu şehirler yer aldı: "Melbourne (Avustralya), Viyana (Avusturya), Vancouver (Kanada), Toronto (Kanada), Calgary (Kanada), Sydney (Avustralya), Helsinki (Finlandiya), Perth (Avustralya), Adelaide (Avustralya), Auckland (Yeni Zelanda)." Son bir yılda yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeler bazı şehirlerin "yaşanabilir" sıralamasını etkiledi. Yunanistan'ın başkenti Atina, yaşanan ekonomik kriz ve istikrarsızlık nedeniyle 5 sıra gerileyerek 67'nci sırada yer aldı. Arap baharı da sıralamada değişikliklere neden oldu. Bir önceki raporda 107'nci sırada yer alan Libya'nın başkenti Trablus 135'inci sıraya geriledi. Listenin sonunda yer alan 10 şehir ise şöyle: "Dakar (Senegal), Abidjan (Fildişi Kıyısı), Tahran (İran), Douala (Kamerun), Karaçi (Pakistan), Trablus (Libya), Cezayir (Cezayir), Lagos (Nijerya), Dakka (Bangladeş), Harare (Zimbabve)." Türkiye'den ise sadece İstanbul listede yer aldı. İstanbul "yaşanabilir" sıralamasında 109'uncu olarak, Bakü, Bangkok, Belgrad, Kuveyt gibi şehirlerin gerisinde, Riyad, Cidde, Mumbai, Katmandu, Taşkent, Kahire gibi şehirlerin önünde yer bulundu.