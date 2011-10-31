-İstanbul 10 milyonu ağırlayabilir İSTANBUL (A.A) - 31.10.2011 - Dünya kenti İstanbul, mevcut 766 konaklama tesisinde 93 bin 299'a ulaşan yatak kapasitesi ile yılda yaklaşık 10 milyon kişiyi ağırlayacak potansiyele ulaştı. Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliğinden (TUROB) alınan bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve belediye belgeli olmak üzere İstanbul'da mevcut 766 konaklama tesisinde 46 bin 652 oda ve 93 bin 299 yatak kapasitesi bulunuyor. Bu verilere göre İstanbul, mevcut konaklama altyapısıyla, yılda 10 milyona yakın turisti ağırlayabilecek potansiyele ulaştı. Mevcut konaklama tesislerine yatırımı devam eden 25'i 5 yıldızlı otel olmak üzere 51 tesisteki 9 bin 512 oda ve 19 bin 800 yatak eklendiğinde, İstanbul konaklama altyapısı birkaç yıl içerisinde, 817 otelde 56 bin 164 oda ve 113 bin 99 yatak kapasitesine çıkacak. Kentteki konaklama tesislerinin 51'i 5 yıldızlı otel, 107'si 4 yıldızlı otel, 126'sı 3 yıldızlı otel, 80'i 2 yıldızlı otel, 18'i 1 yıldızlı otel, 3'ü apart tesis, 29'u butik otel, 7'si hostel tesis, 1'i motel, 69'u özel belgeli otel, 3'ü pansiyon ve 272'si belediye belgeli olarak faaliyet gösteriyor. İstanbul'un Avrupa yakasında, 666 tesiste 39 bin 895 oda ve 79 bin 815 yatak kapasitesi mevcutken, Anadolu yakasında ise 100 tesiste 6 bin 757 oda ve 13 bin 484 yatak kapasitesi bulunuyor. Buna göre, mevcut konaklama tesislerinin yüzde 87'si, yatak kapasitesinin ise yüzde 85,5'i kentin Avrupa yakasında yer alıyor İstanbul'daki konaklama tesisleri ağırlıklı olarak Beyoğlu, Şişli ve Fatih gibi ilçelerde yoğunlaşırken, Anadolu yakası butik otel ve pansiyon işletme sayısı olarak kentin diğer yakasından daha önde geliyor. Ayrıca, kentte Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli tesislerin konaklama kapasitelerinin belediye belgeli tesislerden yaklaşık 6 kat daha fazla olduğu görülüyor. İstanbul'da, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli 494 otelde 39 bin 747 oda ve 79 bin 566 yatak kapasitesi bulunurken, belediye belgeli 272 tesiste 6 bin 5 oda ve 13 bin 733 yatak yer alıyor. -Otel yatırımcıların tercihi '5 yıldızlı' otel- Kent genelinde devam eden otel yatırımlarına bakıldığında tercihin ''5 yıldızlı'' otelden yana olduğu görülüyor. İstanbul'da 5 yıldızlı 25 otel, 4 yıldızlı 16 otel, 3 yıldızlı 7 otel, 2 yıldızlı 2 otel ve 1 yıldızlı 1 otel olmak üzere 51 otelin inşaatı devam ediyor. Yatırımı süren 51 oteller 9 bin 512 oda ve 19 bin 800 yatak kapasitesiyle hizmete girecek. Bu arada, uluslararası otel zinciri markaları da İstanbul'a yoğun ilgi gösteriyor. Mevcut ve yatırımda olan markaların eklenmesiyle, 2013 yılı itibariyle İstanbul'da, 28 uluslararası otel zinciri markası yer alacak. Uluslararası otel zinciri markalarına ait 71 oteldeki oda sayısı ise 15 bin 32'ye ulaşacak.