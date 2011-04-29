-İSTANBUL 1 NOLU SEÇİM ÇEVRESİ KESİN ADAY LİSTELERİ ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak milletvekili genel seçimine ilişkin kesin aday listeleri, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kesin aday listelerine göre İstanbul 1 Nolu Seçim Çevresi'nin milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1- Recep Tayyip Erdoğan 2- Egemen Bağış 3- İdris Güllüce 4- Erol Kaya 5- Mihrimah Belma Satır 6- Mustafa Ataş 7- Muhammed Çetin 8- İsmet Uçma 9- Gürsoy Erol 10- Alev Dedegil 11- Mehmet Domaç 12- Osman Boyraz 13- Oktay Saral 14- Metin Külünk 15- Ahmet Berat Çonkar 16- Muhammet Bilal Macit 17- Meltem Gürler 18- Özlem Öztekin Vural 19- Alican Taşçı 20- Serkan Bayram 21- Fahri Yasin Şener 22- Bilal Topçu 23- Hakkı Şanlı 24- Derviş Yücel 25- Ayşegül Esra Atik 26- Faruk Bilal Şener 27- Mehmet Fatih Bulaç 28- Erkan Hacısalihoğlu 30- Hayri Köse DEMOKRAT PARTİ 1- Bünyamin Ramazan Altunelli 2- Ali Ünal Emiroğlu 3- Vedat Erten 4- Ali Öz 5- Tuncay Karahancı 6- Mustafa Tunç 7- Mustafa Velioğlu 8- Yalçın Cihangiroğlu 9- Neşe Şairoğlu Torunoğlu 10- Muzaffer Karakoç 11- Salim Gelen 12- Hasan Selimoğlu 13- Ümit Yalım 14- Nesrin Çotert 15- Hakan Hüseyin Küçükali 16- Sevtap Uzakgiden 17- Gülşen Musluoğlu 18- Hidayet Demir 19- Mehmet Şerafettin Ünver 20- Meral Çevik 21- Mustafa Salih Peker 22- Mustafa Akoğlu 23- İlyas Turgay 24- Hülya Karalı 25- Arif Melih Çimir 26- Levent Yılmaz 27- Abdulkadir Kacemer 28- Naciye Avşar 29- Nimet Bulut 30- Selma Arıklar CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1- Gürsel Tekin 2- Osman Taney Korutürk 3- Mehmet Akif Hamzaçebi 4- Ayşe Eser Danişoğlu 5- Şafak Pavey 6- İhsan Özkes 7- Fatma Nur Serter 8- Mahmut Tanal 9- Müslim Sarı 10- Celal Dinçer 11- Kadir Gökmen Öğüt 12- Yakup Akkaya 13- Ayten Kayalıoğlu 14- Hasan Basri Özbek 15- Hüsnü Süslü 16- Hasan Uzunyayla 17- Osman Yazıcı 18- Hilal Dokuzcan 19- İhsan Güliz Kaptan 20- Hakan Erdemir 21- Mehtap Düzova 22- Ali Koç 23- Aras Arslan 24- Bahar Özay 25- Derya Şentürk 26- Emrah Köksal 27- Ali Yıldız 28- Murat Günel 29- Reşat Şahin Öztürk 30- Merih Türe MİLLET PARTİSİ 1- Mevlüt Koçoğlu 2- Abdullatif Metin 3- Bahri Gödek 4- Salim Demirezen 5- Navruz Ceylan 6- Kadir Duru 7- Aynur Karataş 8- Esad Batal 9- Hasan Ayhan 10- İbrahim Ayan 11- İbrahim Abdullahoğlu 12- Turan Er 13- Orhan Yay 14- Ahmet Korkut Çiçekli 15- Osman Gökmen 16- Mehmet Zeki Alagöz 17- Ahmet Şirin 18- Akif Akgün 19- Hasan Bucak 20- Asiye Karaoğlu 21- Nalan Savaş 22- Emişe Söğüt 23- Mustafa Yıldız 24- Hidayet Uslu 25- Ahmet Yarılkaya 26- Süheyla Şahin 27- Fatma Nacar 28- Birsen Gökçe 29- Melehat Özeren 30- Gülten Erdoğan LİBERAL DEMOKRAT PARTİ 1- Hande Tibuk 2- Ali Külhan 3- Süleyman Sedat Satal 4- Alp Pamir 5- Şenay Akyol 6- Metin Mintaz 7- Ali Tıraş 8- Fikri Çakır 9- Melek Banu Aktaç Memik 10- Çağdaş Bayındır 11- Emine Rana Belin 12- Hasan Erol 13- Hasan Tekin 14- Beyzat Berraksu 15- Kiyas Alhan 16- Mehmet Çağnat 17- Harun Koçin 18- Abdülkadir Alçep 19- Mehmet Ali Demirci 20- Ayça Dolgun 21- Meltem Emre 22- Ali Fahri Altuneli 23- Bora Yüce 24- Fisun Runa 25- Nadide Aydın 26- Murat Aydın 27- Mustafa Aypolat 28- Ziya Çelebi Sinça 29- Mümin Kuru 30- Recep Türkgeldi SAADET PARTİSİ 1- İsmail Müftüoğlu 2- Selman Esmerer 3- Abdullah Sevim 4- Yılmaz Bayat 5- Fatma Necin Gökçe 6- Halil İbrahim Arıkan 7- Zekayi Doğan 8- Erdal Uçar 9- Yusuf Yüksel 10- Ali Haydar Haksal 11- Abdülkadir Arslan 12- Hami Aydoğan 13- Ahmet Kökler 14- Kadir İbrahim Saraçbaşı 15- Mehmet Belen 16- Efrail Ozan 17- Tufan Emirçupani 18- Recai Demiryürek 19- Hasan Kahveci 20- Fatma Alkan 21- Zafer Özbek 22- Mustafa Önügören 23- Murat Kutlu Sezen 24- Mehmet Ali Özgür 25- Neşe Saraçbaşı 26- Mahmut Kılıç 27- Ahmet Kadıoğlu 28- Hayri Ayyıldız 29- Dicle Şit 30- Fahrettin Coşkun HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ 1- Sinan İşler 2- İhsan Erkin Özkan 3- Mehmet Aziz Göksel 4- Serkan Yılmaz 5- Kubulay Tekin 6- Sertaç Çelik 7- Ali Ayhan Yılmaz 8- Mesut Karasıl 9- Çağlayan Canbulut 10- Naci Memişoğlu 11- Seyhan Ertosun 12- Ertan Duman 13- Berkin Nişel 14- Volkan Kurt 15- Alaattin Özcan 16- Serkan Duman 17- Lütfiye Tuhan 18- Nevil Arapoğlu 19- Savaş Dakak 20- Mehmet Süha Cincin 21- Uğraş Boraka 22- Aydan Geniş 23- Ramiz Çolak 24- Fevzi Yılmaz 25- Necmi Karademir 26- Volkan Acar 27- Hakan Yel 28- Deniz Karasıl 29- Davut Bora 30- Zafer Şimşek HALKIN SESİ PARTİSİ 1- Mehmet Bekaroğlu 2- Şefik Dursun 3- Bilgehan Doğru 4- Sıtkı Abdullahoğlu 5- Ahmet Kuru 6- Mustafa Murat Sözüer 7- Halil Mert 8- Nebahat Çakar 9- Ali Geylani 10- Atıf Özbey 11- Zerrin Budak 12- Yaşar Şahin 13- Orhan Şanver 14- Antoni Vilkoşevski 15- Recep Zeki İskender 16- Memet Arslan 17- Gülşen Yiğit 18- Gürol Mançi 19- Ahmet Mutlu 20- Ömer Faruk Gerçek 21- Aydın Şanlıbayrak 22- Kubilay Nasuhi Akan 23- Sinan Kerim Akoğlu 24- Metin Kutlubay 25- Fikri Kotan 26- Reşit Kızılay 27- Ayşe Ebru Koçak 28- Erbay Yağışan 29- Hayrettin Akbaba 30- Turgut Aslan MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1- Engin Alan 2- Bülent Didinmez 3- Durmuşali Torlak 4- Hayrettin Nuhoğlu 5- Kadir Boy 6- Fuat Fettahoğlu 7- Bahar Argın 8- Mehmet Korutürk 9- Baybora Cihan Kahveci 10- Vedat Bayram 11- Alper Kaan Boran 12- Zekeriye Gündoğdu 13- Bahattin Furuncuoğlu 14- Bülent Buz 15- Adil Erkoç 16- Hasan Ali Karasar 17- Namık 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