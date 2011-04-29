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Politika

İSTANBUL 1 NOLU SEÇİM ÇEVRESİ KESİN ADAY LİSTELERİ ANKARA (A.A)

29 Nisan 2011 13:03

-İSTANBUL 1 NOLU SEÇİM ÇEVRESİ KESİN ADAY LİSTELERİ ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak milletvekili genel seçimine ilişkin kesin aday listeleri, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.      Kesin aday listelerine göre İstanbul 1 Nolu Seçim Çevresi'nin milletvekili adayları şöyle:      ADALET VE KALKINMA PARTİSİ           1- Recep Tayyip Erdoğan      2- Egemen Bağış      3- İdris Güllüce      4- Erol Kaya      5- Mihrimah Belma Satır      6- Mustafa Ataş      7- Muhammed Çetin      8- İsmet Uçma      9- Gürsoy Erol      10- Alev Dedegil      11- Mehmet Domaç      12- Osman Boyraz      13- Oktay Saral      14- Metin Külünk      15- Ahmet Berat Çonkar      16- Muhammet Bilal Macit      17- Meltem Gürler      18- Özlem Öztekin Vural      19- Alican Taşçı      20- Serkan Bayram      21- Fahri Yasin Şener      22- Bilal Topçu      23- Hakkı Şanlı      24- Derviş Yücel      25- Ayşegül Esra Atik      26- Faruk Bilal Şener      27- Mehmet Fatih Bulaç      28- Erkan Hacısalihoğlu      30- Hayri Köse           DEMOKRAT PARTİ           1- Bünyamin Ramazan Altunelli      2- Ali Ünal Emiroğlu      3- Vedat Erten      4- Ali Öz      5- Tuncay Karahancı      6- Mustafa Tunç      7- Mustafa Velioğlu      8- Yalçın Cihangiroğlu      9- Neşe Şairoğlu Torunoğlu      10- Muzaffer Karakoç      11- Salim Gelen      12- Hasan Selimoğlu      13- Ümit Yalım      14- Nesrin Çotert      15- Hakan Hüseyin Küçükali      16- Sevtap Uzakgiden      17- Gülşen Musluoğlu      18- Hidayet Demir      19- Mehmet Şerafettin Ünver      20- Meral Çevik      21- Mustafa Salih Peker      22- Mustafa Akoğlu      23- İlyas Turgay      24- Hülya Karalı      25- Arif Melih Çimir      26- Levent Yılmaz      27- Abdulkadir Kacemer      28- Naciye Avşar      29- Nimet Bulut      30- Selma Arıklar           CUMHURİYET HALK PARTİSİ           1- Gürsel Tekin      2- Osman Taney Korutürk      3- Mehmet Akif Hamzaçebi      4- Ayşe Eser Danişoğlu      5- Şafak Pavey      6- İhsan Özkes      7- Fatma Nur Serter      8- Mahmut Tanal      9- Müslim Sarı      10- Celal Dinçer      11- Kadir Gökmen Öğüt      12- Yakup Akkaya      13- Ayten Kayalıoğlu      14- Hasan Basri Özbek      15- Hüsnü Süslü      16- Hasan Uzunyayla      17- Osman Yazıcı      18- Hilal Dokuzcan      19- İhsan Güliz Kaptan      20- Hakan Erdemir      21- Mehtap Düzova      22- Ali Koç      23- Aras Arslan      24- Bahar Özay      25- Derya Şentürk      26- Emrah Köksal      27- Ali Yıldız      28- Murat Günel      29- Reşat Şahin Öztürk      30- Merih Türe           MİLLET PARTİSİ           1- Mevlüt Koçoğlu      2- Abdullatif Metin      3- Bahri Gödek      4- Salim Demirezen      5- Navruz Ceylan      6- Kadir Duru      7- Aynur Karataş      8- Esad Batal      9- Hasan Ayhan      10- İbrahim Ayan      11- İbrahim Abdullahoğlu      12- Turan Er      13- Orhan Yay      14- Ahmet Korkut Çiçekli      15- Osman Gökmen      16- Mehmet Zeki Alagöz      17- Ahmet Şirin      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Türkgeldi           SAADET PARTİSİ           1- İsmail Müftüoğlu      2- Selman Esmerer      3- Abdullah Sevim      4- Yılmaz Bayat      5- Fatma Necin Gökçe      6- Halil İbrahim Arıkan      7- Zekayi Doğan      8- Erdal Uçar      9- Yusuf Yüksel      10- Ali Haydar Haksal      11- Abdülkadir Arslan      12- Hami Aydoğan      13- Ahmet Kökler      14- Kadir İbrahim Saraçbaşı      15- Mehmet Belen      16- Efrail Ozan      17- Tufan Emirçupani      18- Recai Demiryürek      19- Hasan Kahveci      20- Fatma Alkan      21- Zafer Özbek      22- Mustafa Önügören      23- Murat Kutlu Sezen      24- Mehmet Ali Özgür      25- Neşe Saraçbaşı      26- Mahmut Kılıç      27- Ahmet Kadıoğlu      28- Hayri Ayyıldız      29- Dicle Şit      30- Fahrettin Coşkun           HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ           1- Sinan İşler      2- İhsan Erkin Özkan      3- Mehmet Aziz Göksel      4- Serkan Yılmaz      5- Kubulay Tekin      6- Sertaç Çelik      7- Ali Ayhan Yılmaz      8- Mesut Karasıl      9- Çağlayan 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