İstanbul, 1 Mayıs'ı Bakırköy'de kutlayacak

Taksim Meydanı'nın yasaklanması sebebiyle bir süredir alan tartışmalarıyla süren İstanbul 1 Mayıs'ı için son karar alındı. DİSK, KESK, TMMOB, TTB, siyasi partiler ve kitle örgütü temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda 1 Mayıs'ın Bakırköy Cumartesi Pazarı'nda kitlesel kutlanması görüşü öne çıktı. Kararın basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacağı bildirildi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümeti Sözcüsü Numan Kurtulmuş, 1 Mayıs'ta Taksim' Meydanı'nda kutlamalara izin verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak, "Karar verecek olan İstanbul Valiliği'dir. Öyle görünüyor ki bu 1 Mayıs’ta mümkün olmayacak. Valilik, İstanbul’un miting alanları olan Yenikapı veya Maltepe’yi yer olarak gösterecektir" demişti.

Evrensel’in haberine göre, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, TMMOB Genel Başkanı Mehmet Soğancı, KESK Genel Başkanı Lami Özgen ve TTB İkinci Başkanı Raşit Tükel'in de bulunduğu emek ve meslek örgütleri heyeti 1 Mayıs kutlamasıyla ilgili İstanbul Valisi Vasip Şahin ile ikinci bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası valilik binası önünde, emek örgütleri adına kısa bir açıklama yapan DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Şahin'in Taksim'de kutlama yapılması taleplerine sıcak bakmadığını belirterek, işçi ve emekçi örgütleri ile siyasi parti temsilcileriyle görüşerek 1 Mayıs'ı nerede ve nasıl kutlayacaklarının kararını vereceklerini bildirdi.

Akşam saat 17.00'de yapılan toplantı sonunda 1 Mayıs'ın artan saldırılara karşı kitlesel kutlanması gerektiği belirtildi. Yapılan tartışmalarda 1 Mayıs mitingi için Bakırköy Cumartesi Pazarı'na başvuru yapılması fikri öne çıktı. Bu kararın basın toplantısıyla duyurulacağı bildirildi.