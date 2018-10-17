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 İSTANBUL - SUUDİ BAŞKONSOLOS EN SON DÜN SABAH KONUTUNA GİRERKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - İSTANBUL DHA Arap basını kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili konsolosun görevden alındığını ve soruşturma başlatıldığını açıkladı

17 Ekim 2018 18:40

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - İSTANBUL DHA
Arap basını kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili konsolosun görevden alındığını ve soruşturma başlatıldığını açıkladı. Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi en son dün sabah konsolosluktan çıkarak konutuna girerken görüntülendi. Uteybi\'nin gelişinden bir kaç saat sonra oğlu konuttan çıktı. Uteybi ise saat 15.30 sıralarında konuttan çıkarak Atatürk Havalimanı\'na gitti. Muhammed Uteybi, saat 17.00\'da Riyad\'a uçtu. Uteybi\'yi havalimanı götüren  makam aracı saat 17.30 sıralarında konuta geri döndü.

Görüntü Dökümü:
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- Uteybi\'nin konuta girişi
- Oğlunun gidişi
- Makam aracının çıkışı
- Makam aracının boş dönmesi

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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