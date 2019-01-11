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 İSTANBUL - SİLİVRİ'DE DENİZ KAHVERENGİ OLDU, BALIKÇI TEKNELERİ ZARAR GÖRDÜ

İstanbul DHA Silivri'de deniz sağanak yağış ve lodosun ardından kahverengiye büründü

11 Ocak 2019 16:02

İstanbul DHA
Silivri\'de deniz sağanak yağış ve lodosun ardından kahverengiye büründü. Sahildeki balıkçı teknelerinden bazıları dev dalgalar nedeniyle su altında kaldı.
İstanbul\'da lodos ve sağanak yağışın ardından Silivri\'de akan çamur nedeniyle Marmara denizi kahverengine büründü. Oluşan dev dalgalar nedeniyle balıkçı tekneleri beşik gibi sallandı. Bazı teknelere ise su doldu. Tekne sahipleri kovalarla su tahliyesi gerçekleştirdi. 

Görüntü Dökümü:
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-Denizin görüntüsü
-Su dolan tekneler
-Teknelerin görüntüsü
-Tahliye çalışması
 

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