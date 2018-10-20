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 İSTANBUL - SADABAD VİYADÜĞÜ'NDE İNANILMAZ OLAY (1)

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA Kağıthane Sadabad Viyadüğü'nde ilerleyen araçtaki kişiye yol kenarından ateşlendiği öne sürülen silahtan çıkan kurşun isabet etti

20 Ekim 2018 19:44

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA
Kağıthane Sadabad Viyadüğü\'nde ilerleyen araçtaki kişiye yol kenarından ateşlendiği öne sürülen silahtan çıkan kurşun isabet etti.
Olay saat 15.00 sıralarında meydana geldi.  Sadabad Viyadüğü\'nde Okmeydanı yönüne ilerleyen araçtaki kişiye yol kenarındaki ağaçlık alandan ateşlendiği belirtilen silahtan çıkan kurşun isabet etti. Aracın ön camından giren kurşun sürücünün yanındaki kişiyi yaraladı. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis yol kenarında delil çalışması yaptı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Yol kenarındaki araç
-Polisin incelemesi
-Kurşun deliği
-Aracın çekiciye yüklenmesi
-Polisin çevredeki incelemesi
 

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