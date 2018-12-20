İSTANBUL - POLİS MEMURUNUN EVİ SOYULDU, ŞÜPHELİLER UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI  

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) AVCILAR\'da bir polis memurunun evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin kaldığı otel odasında 2 kilo 215 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

14 Aralık\'ta meydana gelen hırsızlık olayında bir polis memurunun evi soyuldu. Evde bulunan beylik tabancası ve cüzdanını alan hırsızlar olay yerinden kaçtı. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlattığı çalışma kapsamında, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını belirleyen polis, şüpheli 2 kişinin kullandığı aracı dün Bahçelievler\'de durdurdu. Araçta bulunan Rehber T. ve Mazlum T. gözaltına alındı.

OTEL ODASINDA EŞOFMANA SAKLI UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI

Polis yaptığı incelemede şüphelilerin Fatih\'te bir otel odası kiraladıklarını belirleyince otele baskın düzenledi. Şüphelilerin odasında bulunan Metin T. ve Emrah Z. de gözaltına alındı. Şüphelilerin valizlerinde yapılan aramada, eşofman içine saklanmış 2 kilo 215 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevki

-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Ele geçirilen uyuşturucu

