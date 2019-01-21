T24 LogoT24 Logo
Gündem

 İSTANBUL - (ÖZEL)- YANGINA MÜDAHALE EDEN İTFAİYECİNİN ÇATIDAN DÜŞME ANI KAMERADA

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul/DHA  Tuzla'da yangına müdahale eden itfaiye erlerinden biri kırılan çatından düşerek yaralandı

21 Ocak 2019 15:38

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul/DHA 
Tuzla\'da yangına müdahale eden itfaiye erlerinden biri kırılan çatından düşerek yaralandı.
Tuzla Meclis Mahallesi Özçiçek Sokak\'ta bulunan bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı. Yangına müdahale için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını kısa sürede söndüren itfaiye  soğutma çalışmaları başlattı. Tek katlı yapının çatısında soğutma çalışması yapan itfaiye erlerinden biri çatının çökmesiyle içeriye düştü. Düşen itfaiyecinin yardımına meslektaşları koştu. Yaralı itfaiyeci Osman Taşdemir ambulansla Tuzla Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Taşdemir\'in çatıdan düşme anı kameraya yansıdı.

 Görüntü Dökümü
-----------
- İtfaiye araçlarının görüntüsü
- Yangına müdahale eden ekipler
- İtfaiyecinin düşme anı
- Yardıma koşan itfaiyeciler 
- Ambulansla götürülmesi
- Detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKameraTuzla Meclis MahallesiSokakYangınaYangınıTekDüşenYaralıOsman TaşdemirTuzla Devlet HastanesiTaşdemirDökümüYardımaAmbulanslaDetaylar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24