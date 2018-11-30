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İSTANBUL - (ÖZEL) SARIYER'DE İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ; BİR EV HASAR GÖRDÜ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul DHA Sarıyer Zekeriyaköy'de bir binanın istinat duvarı çöktü

30 Kasım 2018 13:44

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul DHA

Sarıyer Zekeriyaköy\'de bir binanın istinat duvarı çöktü.

Olay Eski Zekeriyaköy Caddesi\'nde meydana geldi. 5 katlı binanın istinat duvarı yağış nedeniyle çöktü. Çöken istinat duvarı bir evin duvarında hasar meydana getirdi. Duvarı hasar gören evde bulunan 5 yaşındaki Çınar Çetin ve babaannesi Seher Çetin büyük korku yaşadı. Babaanne ile torun yara almadan kurtuldu. İstinat duvarının çöktüğünü öğrenince iş yerinde evine dönen baba Şenol Çetin

eşi Arife Çetin\'in olayı haber verdiğini belirterek, \"Çökme sırasında çocuğum yatakta uyuyordu. Sabah saat 08.00 civarıydı. Sese uyanmışlar, deprem oluyor sanmışlar\" dedi.  İstinat duvarındaki çökmenin ardından bir kedinin yavrularını aradığı görüldü. Kedi daha sonra yavrularını buldu.

 

Görüntü Dökümü:

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- Çöken istinat duvarı

-Çocuk odasında yıkılan duvar

- Çocuğun babası ile röportaj

- Yatakta bulunan oyuncak

- Görgü tanığı ile röportaj

- Yavrularını arayan kedi

- Olay yerindeki zabıta ekipleri

- Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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