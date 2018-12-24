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 İSTANBUL - (ÖZEL) MÜJDAT GEZEN'DEN EVİNİN ÖNÜNDE AÇIKLAMA 

Haber: Gülseli KENARLI -Kamera: Harun UYANIK/ İstanbul (DHA)- KATILDIKLARI televizyon programında sarf ettikleri sözler nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar adli kontrol hükümleri uygulanarak mahkemeden serbe

24 Aralık 2018 18:47

Haber: Gülseli KENARLI -Kamera: Harun UYANIK/ İstanbul (DHA)- KATILDIKLARI televizyon programında sarf ettikleri sözler nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar adli kontrol hükümleri uygulanarak mahkemeden serbest bırakıldı. Gezen, Kartal\'da bulunan Anadolu Adalet Sarayı\'ndan çıkarak Kadıköy\'deki evine geldi. Gezen, aracından inerek kendisine eşlik edenlerle vedalaştı. Ardından kısa bir açıklama yapan Gezen, “Söyleyeceğimizi söyledik. Hakareti yapan Recep Tayyip Erdoğan, hakaret etmekten yargılanan ben. İşte Türkiye\'de sistem buraya gelmiş\" dedi.  Müjdat Gezen daha sonra evine girdi.  

Görüntü Dökümü:
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- Gezen\'in aracından inmesi
- Gezen\'in açıklaması
- Gezen\'in evine girmesi
 

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