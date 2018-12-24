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 İSTANBUL - (ÖZEL) -  İFADE VEREN METİN AKPINAR'DAN EVİNİN ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Haber -Kamera: Ali Kerem BENGİ -  Gamze ŞİMŞEK-  Melih OKUMUŞ  - İstanbul DHA Metin Akpınar, Savcılık görevini yaptı

24 Aralık 2018 19:51

Haber -Kamera: Ali Kerem BENGİ -  Gamze ŞİMŞEK-  Melih OKUMUŞ  - İstanbul DHA
Metin Akpınar, Savcılık görevini yaptı. Bizden savunmamızı aldı. Söylediğimiz sözlerle ilgili yorumlarımızı aldılar. Biz de dilimiz döndüğünce inandığımız doğruları tekrar anlatmaya çalıştık\" dedi.
Katıldıkları televizyon programında sarf ettikleri sözler nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar adli kontrol hükümleri uygulanarak mahkemeden serbest bırakıldı. Metin Akpınar, Kartal\'da bulunan Anadolu Adliye Sarayı\'ndan çıkarak Kadıköy\'deki evine geldi. Aracından inen Akpınar, kısa bir açıklama yaptı. Açıklamasında, “Savcılık görevini yaptı. Bizden savunmamızı aldı. Söylediğimiz sözlerle ilgili yorumlarımızı aldılar. Biz de dilimiz döndüğünce inandığımız doğruları tekrar anlatmaya çalıştık. Bize istinat edilen suçlardan hiç ilgimiz olmadığını anlatmaya çalıştık. Bizim Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef gösteren, onun ismini anan, ona karşı bir hareketimiz katiyen olmaz. Biz ülkemizin refahı, milletimizin refahı için tercih ettiğimiz temenni ettiğimiz demokrasiyi anlatmaya çalıştık. Bunları anlattık. Hâkim bey de adli kontrol serbestliğine karar bağladı. Bizi azat ettiler. Ben işimi yaptım, görevimi yaptım \" diye konuştu.

Görüntü Dökümü
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-Akpınar\'ın açıklaması
-Akpınar\'ın evine girmesi
 
 

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