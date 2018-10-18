Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ, İSTANBUL (DHA)

Oyuncu Sinem Umaş, polis tarafından darp edildiği öne sürerek şikayetçi oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise, \"Sinem Umaş hakkında \'Görevi yaptırmamak için direnme\', \'Mala zarar verme\', \'Hakaret\' ve \'Görevli memuru darp etme\' suçlarından adli işlemler yapılarak nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla adliyeye sevk edilmesi istenilmiştir\" açıklamasını yaptı.

\" \'ONLAR İÇKİ Mİ?\' DİYE SORDU\"

Sinem Umaş\'ın iddiasına göre, saat 22.00\'dan alkol aldığı gerekçesiyle işlem yapmak isteyen polislerle tartıştı. Polislerin zorla kendisini polis merkezine götürmek istediğini öne süren Umaş, tartışma sırasında sürüklenerek yaralandığı iddia etti.

Polislerden şikayetçi olan Umaş, \"Elimde daha önce aldığım içkiler ve çantam vardı. Köpeğimle caddeden eve doğru yürüyordum. Buradaki marketi geçerek ilerledim. 2 tane köpeğim var, sürekli bu mahallede köpek gezdiririm. Polis beni çevirdi. \'Hanımefendi poşetinize bakabilir miyim?\' dedi. \'Ne oldu?\' dedim. \'Onlar içki mi?\' diye sordu. \'Evet\' dedim. \'Nereden aldınız?\', \'Siz benimle gelebilir misiniz?\' dedi. Takip ettim onları buraya kadar. Markete girdi bir şeyler sordu. Marketteki kişi \'Buradan almadı. Bilmiyorum\' dedi. Bana geldi. \'Karakola gidelim, buradan aldığınıza dair imza atın. Siz zaten suç işlememişsiniz. Burası işlemiş\' dedi. Ben de o sırada avukatımı aradım. O da \'İmza vermek zorunda değilsin, öyle bir zorunluluğun yok. İmzadan imtina ediyorum\' diyebilirsin dedi\' \" şeklinde konuştu.

\"ÇEKMESİYLE YERE KAPAKLANDIM\"

Sinem Umaş, olay esnasında diğer polisin köpekten korktuğu için arabanın içinden polis arkadaşına emir verdiğini ileri sürerek,\"\' Tak kelepçeyi, zorluk çıkartıyor\' dedi. \'Ben gelmek istemiyorum. Eğer gelme zorunluluğum varsa zaten şurası karakol. Yürürüm\' dedim. O sırada beni iki omzumdan polis tuttu. Elimde de köpeğim vardı kaçmasın diye uğraşıyorum. Beni sarstı. \'Sana güzellikle söylüyoruz, laf anlamıyor musun?\' diyerek çekti. Çekmesiyle yere kapaklandım. Beni yerde sürükledi. O kadar canım acıdı ki bir de şoka uğradım\" diye konuştu.

\"GÖREVLİ POLİS MEMURUNU DARP ETMİŞTİR\"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise olayla ilgili açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, \"15 Ekim\'de saat 00.30 sıralarında Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan devriye görevi esnasında bir marketten elinde siyah poşetle çıkan bir kadının elindeki poşetin kontrolü için izin istendi. Bu talebi onaylaması üzerine poşet kontrol edildiğinde içerisinde alkollü içeceklerin olduğu görüldü. 4250 sayılı \'İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı kanununa muhalefet\' suçundan saat 22.00\'den sonra alkollü madde satışından dolayı markete idari işlem yapılmak için Sinem Umaş, refakate alınarak markete girilmek istendiğinde görevlilere hakaretlerde bulunmaya başlamış ve refakatten kurtulmak için görevli polis memurunu darp etmiştir\"

\"YERE DÜŞEREK VÜCUDUNDA HAFİF YARALANMALAR MEYDANA GELMİŞTİR\"

\"Bu sırada görevli polis memurunun üzerinde bulunan zimmetli el telsizinin düşerek kırılmasına sebebiyet vermiştir. Kadın olması sebebiyle şahsı zapt etmekte güçlük çeken görevlilerimizin elinden kurtulmak isterken yere düşerek vücudunda hafif yaralanmalar meydana gelmiştir. Daha sonra Umaş, zorlukla zapt edilerek gerekli adli ve idari işlemler için polis merkezine götürülürken araç içerisinde de görevlilere hakaret etmeye devam etmiştir. Konuyla ilgili olarak market sahibi M.Y. isimli şahsa gerekli idari işlem yapılmış, Sinem Umaş hakkında \'Görevi yaptırmamak için direnme\', \'Mala zarar verme\', \'Hakaret\' ve \'Görevli memuru darp etme\' suçlarından adli işlemler yapılarak nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla adliyeye sevk edilmesi istenilmiştir\"



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-Oyuncu Sinem Umaş\'ın konuşması

-Genel ve detaylar



