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İSTANBUL - ÖLDÜRÜLEN İŞ ADAMININ CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL ,(DHA)  Beşiktaş'ta başından tek kurşunla öldürülen iş adamı Ali Rıza Gültekin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

15 Kasım 2018 16:40

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL ,(DHA) 
Beşiktaş\'ta başından tek kurşunla öldürülen iş adamı Ali Rıza Gültekin\'in cenazesi Adli Tıp Kurumu\'ndan alındı.
Beşiktaş\'ta dün akşam uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen iş adamı Ali Rıza Gültekin\'in cenazesi Yenibosna\'da bulunan Adli Tıp Kurumu\'na kaldırılmıştı. Buradaki işlemlerin ardından Gültekin\'in cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Öldürülen iş adamı, yarın  Sancaktepe\'de bulunan Sarıgazi Cemevi\'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü
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Cenaze aracının çıkışı
Yakınlarından görüntü
Adli tıptan görüntü
Diğer detaylar    
 

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