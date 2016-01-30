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Bilim / Teknoloji

"İstanbul - New York arası uçuş süresi 24 dakikaya düşecek" iddiası

Kanadalı mucit saatte 20 bin kilometre yol kat eden uçak tasarladı

30 Ocak 2016 13:43

Kanadalı mucit Charles Bombardier, Antipode adını verdiği 10 koltuklu sesten 24 kat daha hızlı gidebilen bir uçak tasarladı. Tasarım eğer hayata geçirilirse New York'dan İstanbul'a 11 saatte yapılan uçuşlar 24 dakikaya düşecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre Kanadalı mucit Charles Bombardier, sesten 24 kat daha hızlı giden bir uçak tasarladı. Antipode adı verilen uçağın 10 koltuklu olması ve saatte yaklaşık 20 bin kilometre kat etmesi planlıyor.Bu tasarım hayata geçirebilirse, ABD’nin New York kentinden İstanbul’a şu anda 11 saatte yapılan uçuşlar 24 dakikaya düşebilir.

Ancak bu kadar hızlı giden uçağın oluşacak ısıya dayanıp dayanamacağı konusunda şüpheler var. NASA ile birlikte çalışan uçak mühendisi Joseph Hazeltine, bu soruna çözüm olarak uçağın burnuna yerleştirilecek bir bölümle uçağın havayı emmesini önerdi. Hazeltine, bu sayede uçağın soğuyacağını anlattı.

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