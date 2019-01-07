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İSTANBUL - MOTOSİKLET SÜRÜCÜNÜN AĞIR YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

  Haber-Kamera: Taylan ERGÜN  - İSTANBUL DHA Arnavutköy'de hızla ilerleyen motosiklet, yola çıkan minibüs ile çarpıştı

07 Ocak 2019 18:57

 

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN  - İSTANBUL DHA

Arnavutköy\'de hızla ilerleyen motosiklet, yola çıkan minibüs ile çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Arnavutköy Fatih mahallesinde meydana geldi. Motosikletiyle ilerleyen Gültekin Karaahmet (35), yola aniden çıkan U.U. yönetimindeki minibüse çarptı. Motosiklet sürücüsü kaskı takılı olmasına rağmen çarpmanın etkisi ağır yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü, Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı motosiklet sürücüsünün sağlık durumu ciddiyetini korurken minibüs sürücüsü gözaltına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

 

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerasından kaza anı

-Olay yerindeki polis incelemesi

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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